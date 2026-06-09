Учени: Хората имат 4% ДНК от неандерталците и това е проблем за телата им

Учените смятат, че неандерталските гени в телата ни могат да отслабят защитните ни сили срещу някои вируси.

Всички живи неафрикански човешки популации съдържат между 2% и 4% ДНК от неандерталците. Това оказва влияе върху телата ни, но то невинаги положително. Ново изследване показва, че гени, наследени от нашите изчезнали роднини, могат да възпрепятстват способността на имунната ни система да се бори с определени вируси.

ДНК от неандерталците в гените на съвременния човек

Предишни проучвания показват, че генетичните варианти на неандерталците всъщност засилват защитата ни срещу РНК вируси, които обикновено причиняват остри, локализирани инфекции. ДНК вирусите, от друга страна, често персистират в телата ни за дълги периоди, причинявайки забавени, системни и хронични заболявания.

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Учените са се заели да определят как неандерталските гени влияят върху реакцията на имунната система към ДНК вируси. Те търсят връзка между древните генетични варианти и вирусното ДНК натоварване. По-конкретно, авторите на изследването са се фокусирали върху вирусното натоварване на вируса на Епщайн-Бар, човешкия херпесен вирус тип 7 ​​и три отделни вируса Torque Teno. Това са изключително често срещани вируси от семейството на херпесните вируси, присъстващи в телата на по-голямата част от здравите хора.

И петте ДНК вируса обикновено остават в човешкото тяло в продължение на много години, без да причиняват симптоми, но вирусното натоварване е добра индикация за това колко добре имунната система на човек е способна да предотврати репликацията на тези патогени.

Учените са открили, че неандерталската ДНК е свързана с по-високо вирусно натоварване и за петте от тези вируси. Повечето от опасните генетични варианти при неандерталците са открити в главния комплекс за хистосъвместимост - група гени, кодиращи протеини на клетъчната повърхност, които помагат на имунната система да идентифицира и унищожава заразените клетки.

Според авторите на изследването, неандерталските гени може да не осигуряват ефективна защита срещу някои ДНК вируси при съвременните хора. Това е в рязък контраст с доказателствата за благоприятното им въздействие върху защитата срещу РНК вируси.

Учените смятат, че това може да се дължи на факта, че неандерталците са били адаптирани да се борят с вируси, съществували през палеолита, които може да са били много различни от съвременните вируси. Генетични варианти, които са били полезни срещу древни патогени, може да са неефективни срещу съвременните вируси.

Авторите на изследването твърдят, че имунната система на неандерталците е била оптимизирана за остри, а не за хронични инфекции.

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Още интересни факти за неандерталците

Неандерталци са били човешки вид, адаптиран към живот в студени условия. Те са били набити, със сравнително къси ръце и крака, бъчвовиден гръден кош, масивен череп и изпъкнал нос. Някога неандерталците са били изобразявани като прегърбени, със свити крака и глави, прибрани в раменете, но тази идея се е основавала на погрешна реконструкция на скелета на стареца от Ла Шапело-Сен (Франция). Френският антрополог Марселин Бул неправилно е интерпретирал патологиите на старостта като черти, присъщи на целия неандерталски вид.

Най-големият неандерталски мозък е открит у човека от пещерата Амуд (Израел), с обем приблизително 1750 см³. Това е много голям обем според съвременните стандарти. Някои кроманьонци обаче са имали дори по-големи мозъци. Например, мозъкът на човека от Барма Гранде е достигал 1880 см³.

Експертите не са единодушни по отношение на въпроса защо неандерталците са изчезнали. Съществуват множество хипотези: унищожение или постепенно изместване от конкуриращи се хоминини, смърт в резултат на катастрофални вулканични изригвания, изчезване от нови болести или инбридинг, или дори от остър дим в лошо проветриви пещери.

Неандерталците са първите хоминини, които редовно са погребвали своите роднини. Някои антрополози смятат, че в Шанидар е извършен погребален ритуал, включващ поставяне на цветя върху гроба. До това заключение са стигнали експерти, които са открили цветен прашец от седем вида цветя в погребението от Шанидар IV. Цветният прашец обаче е могъл да е попаднал в погребението по различни начини, включително чрез вятър, гризачи или насекоми.

Неандерталците са използвали огън. Следи от огнища и овъглени кости са открити на много неандерталски обекти. Някои археолози смятат, че неандерталците са знаели как да правят огън – например, като са удряли пирит върху кремък, и дори са използвали катализатор за горене, манганов диоксид, за да улеснят процеса на запалване на огън.

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