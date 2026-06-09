Доза забавление и хумор за децата: Защо смехът трябва да бъде включен в класната стая?

Старото твърдение, че смехът е най-доброто лекарство, може да се окаже вярно според нови изследвания, които предполагат, че той е и важен катализатор за развитието на децата. Смехът и играта са основни за здравословното развитие на мозъка, емоционалното благополучие и социалното свързване, според Жаклин Хардинг, доктор по философия, експерт по ранно детско развитие в университета "Middlesex" в Лондон.

Най-добрата умствена тренировка

В книгата си "Мозъкът, който обича да се смее" ("The Brain That Loves to Laugh") Хардинг твърди, че радостта е сложен биологичен феномен, който помага на децата да се справят със стреса и да изграждат по-устойчиви и възприемчиви умове.

"Когато виждаме деца да се смеят, ние ставаме свидетели на блестящата работа на мозъка в действие: учене, свързване и развитие", каза Хардинг пред SWNS. "Надеждата и хуморът, изглежда, не са просто подправката на живота, а основна съставка в рецептата за здравословно развитие."

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Смехът активира широки мозъчни мрежи, включително моторни области и префронталната кора, много преди децата да се научат да говорят. Като помага на мозъка да разрешава противоречиви идеи, той засилва креативността и ангажира работната памет, като действа като "умствена тренировка".

На молекулярно ниво смехът променя вътрешната химия, като намалява нивата на хормони на стреса като кортизол и епинефрин, и повишава "хормоните на щастието" като допамин, серотонин и ендорфини. Освен това е известно, че увеличава окситоцина, който задълбочава емоционалните връзки между родители и деца.

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Продължителният стрес има обратен ефект: той уврежда ученето, потиска имунната система и влияе негативно върху развиващата се лимбична система, която управлява емоциите и дългосрочната памет. Казано просто, емоционалното състояние на малките деца директно влияе върху начина, по който те възприемат и се ориентират в света.

Родителите могат да насърчат тези ползи чрез спонтанна игра и радостно общуване, които не само предизвикват смях, но и помагат на децата да развият емоционална регулация, чувство за сигурност и по-силни социални и когнитивни умения, според Американската академия по педиатрия.

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"Спонтанната, радостна игра е противоотрова срещу стреса, тъй като повишава нивата на ендорфини, отделяни от мозъка", казва Хардинг. "Креативната, щастлива игра върши най-впечатляващата си работа на молекулярно ниво, особено в период, когато човешкият мозък е най-възприемчив."

Тази споделена радост създава и "корегулация", при която детето се научава да управлява собствения си стрес чрез опора в положителни ранни преживявания. Хардинг също така насърчава хуморът да бъде включен директно в класната стая, за да се намали когнитивното натоварване и да се подобри запаметяването. Чрез повдигане на нервната система радостта създава оптимална среда за усвояване на информация, пише New York Post.