Археолози откриха къде се намира Райската градина

Според учените, Райската градина Едем наистина е съществувала и се е намирала на мястото, където са се сливали четири реки. Археолози, използвайки сателитна технология и древни текстове, са определили точното местоположение на Едемската градина. Една спорна теория поставя библейската градина на дъното на Персийския залив, оспорвайки установените представи за нея.

Къде се намира Райската градина?

Както пише Dailygalaxy, в продължение на векове Райската градина е съществувала на размита граница между мит и реалност. Последните постижения в археологията и технологиите обаче допълнително подхранват вековния въпрос: наистина ли е съществувал Едем и къде се е намирал?

Този въпрос отново изплува след нови сателитни изследвания и преосмисляне на библейската география. Учени, включително археологът Юрис Заринс, предполагат, че Едем се е намирал там, където сега се намира Персийският залив.

Поддръжниците на тази теория смятат, че тя може да има реални корени, тъй като Месопотамия е имала четири реки и плодородна земя.

Според Битие 2:10–14, Едем е бил захранван от една-единствена река, която се е разделяла на четири: Тигър, Ефрат, Фишон и Гихон. Докато Тигър и Ефрат са добре известни, другите две реки остават неидентифицирани. Библейският археолог Джеймс Зауер предполага, че Фишон може да съответства на Уади ал-Батин, сега пресъхнала речна система, простираща се от Западна Саудитска Арабия до брега на Кувейт. Тази теория, подкрепена от сателитни изображения, разкрива някога активни речни корита, изгубени под пустинните пясъци. Заринс и други изследователи свързват Гихон с река Карун в Иран.

Критиците обаче твърдят, че текстът от Битието показва, че всички реки са извирали от Едем, докато моделът на Заринс предполага, че са се вливали в това място.

Изданието отбелязва, че една от най-интригуващите съвременни теории свързва търсенето на Едем с изменението на климата в края на последния ледников период. Юрис Заринс предполага, че топенето на ледниците е повишило драстично морското равнище, наводнявайки някога плодородни земи, които сега са погребани под Персийския залив.

Използвайки сателитни радарни изображения, Заринс идентифицира речните корита, които някога са текли през централна и южна Арабия към Персийския залив. Ако тези данни са точни, Еден се намира на стратегическо място, където някога са се сливали четири реки.

Въпреки това, както отбелязва изданието, много учени твърдят, че Едем е бил представян като идеализиран свят, отразяващ теми за невинност, изгнание и морална отговорност.

