Бедността чука на вратата в Сърбия: Страх от повишение на цените

Увеличението и прилагането на акцизите върху петролните деривати, алкохолните напитки, кафето, тютюневите изделия и природния газ за крайните потребители от 15 февруари предизвикаха опасения в Сърбия от евентуално покачване на инфлацията, като националната банка прогнозира, че тя ще бъде около четири процента през 2026 г., предаде хърватската медия "Индекс". Въпреки че увеличенията на акцизите не са големи, се очаква те да повлияят на покачването на цените за крайните потребители, а експертите са разделени в тълкуванията си за това какво може да се очаква, предвид факта, че годината едва започва.

Има ли или няма нужда от притеснение?

Някои икономисти все пак уверяват, че няма нужда от притеснение, защото става въпрос за редовна корекция на размера на акцизите, докато от друга страна има мнения, че правителството намеква за очаквания за по-нататъшен растеж на инфлацията.

Икономистът Иван Николич, който е и председател на Съвета на управителите, твърди, че гражданите не е нужно да се тревожат за „редовно коригиране“ на размера на акцизите и че това няма да окаже съществено влияние върху разходите на домакинствата.

„Прогнозата за цялата година е, че инфлацията ще остане ниска. Разбира се, в рамките, към които се стреми Националната банка, а именно 3%, плюс-минус 1,5%, така че „няма опасения“ относно инфлацията за тази година. Опасенията са в някои други аспекти, но що се отнася до инфлацията, гражданите и потребителите не е нужно да се притесняват, че може да се случи нещо лошо“, твърди Николич в изявление пред N1.

Не така смята хрофесорът в Белградския икономически факултет Даница Попович смята, че увеличението на акцизите е „лоша новина за всяка нормална държава".