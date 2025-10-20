Връх Еверест увеличава височината си постоянно: Каква е причината и колко по-висок е всяка година

Еверест, най-високият връх на Земята с височина 8849 метра, се намира в Хималаите, които се простират в няколко държави: Бутан, Непал, Китай, Бирма, Индия и Пакистан, въпреки че този връх се намира точно на границата между Китай и Непал. Въпреки че е едно от най-известните места в света, наскоро беше открито нещо, което може да промени историята му завинаги.

Екип от изследователи от Китайския университет по геонауки и Университетския колеж в Лондон е проучил механизма на образуване на Еверест, както и на други близки планини като К2, втората по височина в света, която е с около 250 метра по-ниска от съседката си, и това, което са открили, е, че те все още растат и днес.

Колко расте Еверест и защо?

Геологията на Земята се променя постоянно, така че след хиляди или милиони години нищо няма да е същото като сега. Тайната в случая с Еверест се крие в близка река, наречена Коси, на около 75 километра разстояние, която от хиляди години издълбава пролом по пътя си.

Но какво означава това? По принцип, продължителното преминаване на вода води до загуба на маса в тази област, което прави земната кора по-тънка и позволява на мантията под нея да се движи. С други думи, Еверест расте средно с два милиметра годишно, така че според "Nature Geosciences" е нараснал с между 15 и 50 метра през последните 89 000 години.

"Еверест е необикновен връх, обгърнат от митове и легенди, и все още расте. Нашите изследвания показват, че със задълбочаването на близката речна система загубата на материал води до още по-голямо издигане на планината", казва Адам Смит от Университетския колеж в Лондон и съавтор на статията. "Еверест и съседните му върхове растат, защото изостатичното възстановяване ги издига по-бързо, отколкото ерозията ги износва. Можем да видим, че те растат с около два милиметра годишно, като използваме GPS инструменти, и сега имаме по-добро разбиране за това, което движи този растеж", каза Матю Фокс, друг член на екипа.

"Променящата се височина на Еверест наистина подчертава динамичната природа на земната повърхност. Взаимодействието между ерозията от река Арун и натиска от мантията на Земята дава тласък на Еверест, издигайки го по-високо, отколкото би бил иначе.", казва Сю Хан, ръководител на изследването, цитиран от "Marca".

Цялото проучване ще откриете на "Nature Geosciences".