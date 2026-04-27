Скрита гора, за която се смята, че е изчезнала преди 400 000 години, е открита под Северно море

Под повърхността на Северно море учените са открили скрита праисторическа гора, която променя разбирането ни за околната среда в региона.

Откритието на учените под Северно море

Според DailyGalaxy, използвайки древен ДНК анализ, учените са установили, че буйни, живи гори от дъб, бряст и леска са съществували в потъналия ландшафт, известен като Догърленд, преди повече от 16 000 години. Това е няколко хиляди години по-рано, отколкото се е смятало за възможно преди в Северна Европа.

Догърланд някога е свързвал Великобритания с континентална Европа, образувайки огромна ивица земя, преди да бъде потопен от покачването на морското равнище. Дълго време е бил разглеждан предимно като проход за ранните хора, движещи се през региона.

В ново проучване учените анализирали 252 проби от седименти, събрани от 41 морски ядра, и открили ДНК от дървесни видове от умерения климат, съществували преди поне 16 000 години. Особено изненадващо е, че изследователите са открили и ДНК от видове Pterocarya (семейство орехи), за които се смята, че са изчезнали от региона преди 400 000 години. Това предполага, че изолираните „микроубежища“ са позволили на някои видове да се запазят много по-дълго, отколкото се е смятало досега.

Изследователите открили също липови дървета, или Tilia, които са се появили на континенталната част на Великобритания приблизително 2000 години по-рано от очакваното. Това предполага, че местният мек климат е поддържал по-сложни екосистеми, отколкото се е смятало досега.

Изследователите смятат, че тези залесени райони може да са осигурявали храна и подслон на ранните мезолитни човешки популации и това може да обясни липсата на археологически находки на ранни хора в съвременна Великобритания поради продължаващите наводнения на Северно море.

Преди това изследователи в Китай са открили скрита гора дълбоко в масивна карстова дупка в Южен Китай – на повече от 200 метра под повърхността. Екип от пещерни изследователи е открил скрита гора дълбоко в масивна дупка в Южен Китай – на повече от 200 метра под повърхността, съобщава DailyGalaxy. Карстовият отвор се намира близо до село Пинг'е в окръг Лейе, известно с необичайния си релеф. Отвореният отвор е един от приблизително 30-те гигантски карстови отвора, документирани в региона.

Тези образувания, известни като тианкенг или „небесни ями“, се образуват, когато водата постепенно разтваря варовика под земята. Този процес може да създаде огромни кухини, които в крайна сметка се срутват, разкривайки масивни ями.

