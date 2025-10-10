Това е най-старият документ, съхраняван в българските архиви

Пергамент от XIV век, който е най-старият съхраняван в архивите в България документ, се намира във Варна и днес бе представен по повод празника на българските архивисти. Палимпсестът е датиран от 1351 г. Дарението е направено през месец август и прието лично от председателя на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев, каза пред медиите началникът на Държавен архив - Варна Донка Николова. Постъплението вече е регистрирано, по изричното настояване на дарителя, към „Родов фонд Кастан – Дюрони“.

Палимпсест (от старогръцки πάλιν, „пак“, „отново“, и ψάειν, „търкам“) е древен ръкопис, чийто оригинален текст е отстранен чрез търкане или промиване, а след това страницата – или страниците – са използвани за друг, нов текст.

Пергаментът е на латински език и е преведен от проф. Александър Николов, който е преподавател в Софийския университет. На палимпсеста с формат около А4 е имало друг текст преди това, който е бил заличен, и след това е написан настоящия. Той няма касателство с българската история, а е финансов документ от частен характер. Оригиналният текст и преводът ще бъдат достъпни в интернет, като самият пергамент ще бъде дигитализиран.

Когато можете да видите редкия документ

През следващата седмица от 13 до 17 октомври, всеки ден от 12.00 ч. до 14.00 ч., пергаментът ще може да бъде видян в изложбената зала на Държавен архив – Варна, ул. „Преслав“ 52, и всеки, който проявява професионален или личен интерес ще може да се запознае с него и историята му. След това пергаментът ще бъде прибран и съхраняван в подходящи условия и няма да бъде достъпен за читатели поради своята възраст и материал, уточни Николова.

Дарителят Тони Хаджиев е наследник на голям род, чиито първи представители се проследяват до XI век. До XIX век те са били предимно нотариуси и дипломати. Предположението е, че документът, представляващ по същество нотариална заверка на договор, е бил на някои от прадедите на Хаджиев. Договорът е подписан в Марсилия, след което с цялата фамилна история стига до Константинопол. По-късно една от дъщерите на Огюст Кастан се омъжва за Анж Дюрони, който е първият испански консул във Варна, и остават в града.

Това е поредно дарение на Хаджиев в Държавен архив - Варна. Преди това неговият дядо, Пол Дюрони, който е последният испански консул в града, предоставя голям фонд на институцията, който по думите на Николова е изключително ценен и съдържа документи предимно на Огюст Кастан, заемал поста френски посланик в Константинопол. Понеже във фамилията има предимно дипломати, архивът й съдържа документи, които касаят международните отношения и външната политика на Франция през XVIII и XIX век, както и такива от личен характер.

Дарителят сподели, че е намерил пергамента в дома си заедно със семейния архив, съхраняван преди в голям пътнически сандък, а сега в метална каса. Открил го е преди време, но не е знаел нито съдържанието му, нито неговата възраст. Когато е решил да го дари на Архива, за да се пази на по-сигурно място, е разбрал колко стар и ценен е. Семейството ни живее във Варна от пет поколения и целият ни фамилен архив е тук. "Подобен дарителски жест е направил дядо ми през 1970-те години и аз смятам това като ангажимент от моя страна", добави Хаджиев.

От „Родов фонд Кастан - Дюрони“ е и другият най-стар документ във Варненския архив, който датира от 1797 г.

Източник: БТА