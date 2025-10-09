Това са най-добрите храни за "прочистване" на артериите

Сърдечно-съдовото здраве зависи до голяма степен от това, което ядем. Артериите са каналите, през които кръвта циркулира, за да подхранва цялото тяло, и поддържането им чисти и гъвкави е от съществено значение за предотвратяване на заболявания като атеросклероза, инфаркти или инсулти. Въпреки че не съществува магическа храна, която сама по себе си "почиства" артериите, балансираната диета, богата на определени хранителни вещества, може да помогне за намаляване на натрупването на мазнини и холестерол, подобряване на кръвообращението и укрепване на артериалните стени.

Различни проучвания показват, че диета, базирана на пресни продукти, богати на антиоксиданти, фибри и здравословни мазнини, може да намали възпаленията и риска от запушване на кръвоносните съдове.

Съюзници на сърцето ни

Снимка: iStock

Сред най-препоръчваните храни за поддържане на артериите чисти са ядките, особено орехите и бадемите (поради високото си съдържание на омега-3 мастни киселини и витамин Е), които помагат за намаляване на LDL холестерола и увеличаване на HDL. Мазните риби като сьомга, скумрия и сардина изпълняват подобна функция и са основен източник на полезни за сърцето мазнини.

Плодовете и зеленчуците, богати на антиоксиданти, като боровинки, грозде, цитрусови плодове, спанак и броколи, предпазват артериалните стени от увреждания, причинени от свободните радикали. Освен това, храни, богати на фибри, като овес, бобови култури и пълнозърнести храни, спомагат за елиминирането на излишния холестерол чрез храносмилателната система.

Снимка: iStock

Други важни съюзници са чесънът и лукът, известни със своите съдоразширяващи и противовъзпалителни свойства, които стимулират кръвообращението и спомагат за понижаване на кръвното налягане. Екстра върджин зехтинът, основа на средиземноморската диета, е друга ключова храна благодарение на съдържанието си на мононенаситени мазнини и полифеноли, които могат да спомогнат за поддържането на артериите гъвкави и здрави.

Други стъпки, които трябва да се следват

Освен това, което ядем, грижата за артериите включва и възприемането на здравословен начин на живот като цяло. Поддържането на балансирано тегло, редовните физически упражнения, избягването на вредни навици като пушенето и намаляването на консумацията на алкохол са основни мерки за предотвратяване на натрупването на плака и поддържане на добро кръвообращение.

Снимка: iStock

Препоръчително е също така консумацията на добавени захари, преработени меса и транс мазнини да бъде умерена, тъй като те могат да способстват за възпаления и артериална ригидност. Пиенето на достатъчно вода, добрият сън и правилното управление на стреса също допринасят за сърдечно-съдовото равновесие.

Ключът е в последователността, тъй като малките промени във времето, като вече споменатите, могат да направят голяма разлика, пише "Marca".