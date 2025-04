Учени алармират: Земетресенията може да "покриват" скрити ядрени опити

Земетресенията може да се използват като прикритие за тайни ядрени опити, предупреждава новопубликувана обзорна статия на водещи сеизмолози. Констатациите са част от обзорна статия на Джошуа Кармайкъл и колегите му от Националната лаборатория в Лос Аламос, публикувана в последното издание на Бюлетина на Американското сеизмологично дружество. Според анализа усъвършенстваната технология за откриване на сигнали, способна да идентифицира 1,7-тонна подземна експлозия с 97% успеваемост, има само 37% успеваемост, когато сеизмичните сигнали от тази експлозия са скрити в сеизмичните вълни на земетресение, което се случва в рамките на 100 секунди и на около 250 км от експлозията.

Снимка: Pixabay

Изследването на Кармайкъл стига до заключението, че припокриващите се форми на вълните на експлозията и земетресението "затъмняват способността дори на най-чувствителните детектори на цифрови сигнали, с които разполагаме, да идентифицират тази експлозия." Тези констатации противоречат на предишен доклад от 2012 г. относно "маскирането", който предполага, че сигналите от земетресението не могат да прикрият сигналите от експлозията.

Идеята за маскиране на експлозиите от естествените сеизмични сигнали ще бъде източник на безпокойство за учените, натоварени да наблюдават ядрените опити по света.

Припомняме, че в последните дни в различни точки по света се случиха сериозни земетресения, едно от които в Турция с магнитуд 6,2 по Рихтер. Сеизмолози предупредиха, че най-вероятно ни очаква много по-силен земен трус отново откъм Турция.

Ядрените опити са забранени

Снимка: Pixabay

Съгласно условията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити от 1996 г. всички ядрени експлозии са забранени, независимо дали са с военна или мирна цел. В изследването Кармайкъл предупреждава, че неговите открития показват, че "фоновата сеизмичност в региони, където изобщо има някаква сеизмичност, ще намали измеримо и значително вероятността да можем да открием сигнали от подземен взрив на полигон".

Кармайкъл отбелязва, че в страни като Северна Корея, където през последните 20 години са проведени шест ядрени опита, увеличаването на броя на регионалните сеизмични инструменти показва, че "в близост до тестовите площадки е имало много повече сеизмичност с нисък магнитуд, отколкото първоначално знаехме".

Неотдавна ядрената програма на Северна Корея беше описана като "напълно извън класациите", а Южна Корея вече се подготвя за потенциална атака. Изследването също така подчертава, че естествените сигнали от земетресения и други повтарящи се сеизмични събития също могат да бъдат скрити в припокриващите се форми на вълните. В тези случаи ефектът на маскиране може да доведе до намаляване на степента на откриване от 92% на 16%, казва Кармайкъл: "Това може да означава, че вероятно подценяваме голяма част от сеизмичността с нисък магнитуд, която се поражда по време на рояк или поредица от вторични трусове."

"С други думи, може да се окаже, че до голяма степен подценяваме броя на земетресенията, които се случват в тези поредици или в определени афтършокови последователности."

Разликата между ядрен взрив и земетресение

Снимка: iStock

Теорията за маскирането на експлозиите се оказва трудна за доказване на практика. Това до голяма степен се дължи на липсата на експлозии, които да бъдат изследвани, както и на ограничените данни, съдържащи както естествени сеизмични сигнали, така и сигнали от експлозии.

Вместо да симулират данни за взривове, за да достигнат до своите изводи, Кармайкъл и колегите му използват данни за взривове и естествена сеизмичност в обекта за национална сигурност в Невада. Намаляват амплитудата на данните за взривове, след което смесват тази форма на вълната със сигнали за земетресения, за да се опитат да определят дали двете могат да бъдат разграничени от детекторите.

Важно е да се отбележи, че само съвпадащо земетресение не би било достатъчно, за да прикрие експлозия дори от този вид. За ефективното наблюдение на ядрените опити са необходими множество фактори, като например търсене на наличието на определени радионуклиди в атмосферата, пише "Newsweek".

Научната статия е публикувана в "Bulletin of the Seismological Society of America".

