Не е крокодилът, нито змията: Ето кое е най-смъртоносното животно

Много хора вярват, че най-опасното животно в света се намира във водата. Независимо дали става дума за крокодил, акула или змия, природата е място, където нищо не е безопасно. Наличието на животни, които заплашват живота ни, е факт, а някои от тях имат отрова, която може да убие милиони хора. Винаги е имало спорове коя е най-смъртоносното животно в света.

Оказва се, че то не е нито змията, нито акулата, нито крокодилът. Най-смъртоносното животно в света е комарът. Има проучвания, които твърдят, че това насекомо е най-смъртоносното, не заради ухапването само по себе си, а заради всички болести, които може да пренася. От малария, денга или треска. Комарите са истински преносители на болести и макар да не причиняват толкова смъртни случаи, колкото в Испания, например, на други места, като на африканския континент, ухапването от комар е смъртоносно.

Според данни на СЗО се смята, че комарите могат да причинят между 750 000 и 1 000 000 смъртни случая годишно. Това е смъртоносен враг, към когото трябва да се отнасяме с повече внимание, отколкото си мислим.

Световен ден на комарите

Световният ден на комарите се отбелязва на 20 август. Той е в чест на английския лекар Роналд Рос, който през 1897 г. открива, че женските комари са отговорни за предаването на малария. Оттогава насам той се отбелязва в няколко страни като начин за повишаване на осведомеността за болестите, които комарите могат да предават.

Вярно е, че медиите редовно разпространяват информация за опасностите от ухапвания от комари и болестите, които те пренасят. Ето защо всяка година, когато настъпи тази дата, е важно да си припомним, че най-смъртоносното животно в света е едно от най-подценяваните, пише "Marca".

