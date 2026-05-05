Махмурлукът има "карта": Какво точно се случва с тялото ни след алкохол

Новo изследване разкрива нещо любопитно – махмурлукът не е просто общо неразположение, а следва ясен "телесен модел". Учени установяват, че ефектите от алкохола могат да бъдат буквално картографирани върху човешкото тяло. Изследователи от белгийския университет UCLouvain анализирали поведението и усещанията на 34 млади хора, които редовно консумират алкохол. В продължение на няколко уикенда участниците описвали колко са пили, колко тежък е бил махмурлукът им и колко добре са спали. Освен това използвали специален мобилен инструмент, с който отбелязвали по схема на тяло къде усещат болка, пулсиране, слабост или изтръпване.

Къде "удря" махмурлукът най-силно? Резултатите показват ясен модел. Най-силен дискомфорт се отчита в главата, гърдите и корема. Тези зони са свързани със симптоми като главоболие, сърцебиене и силна жажда.

За разлика от тях, долната част на тялото – краката, ръцете и крайниците – често се усеща отпусната, слаба и дори изтръпнала на следващия ден.

Колкото повече алкохол – толкова по-тежък махмурлук

Изследването потвърждава очевидното: хората, които пият повече, преживяват по-тежък махмурлук. Интересното обаче е друго – това почти не влияе на навиците им. Дори силният дискомфорт рядко ги спира да продължат да консумират алкохол.

Още една изненада: количеството алкохол не винаги предсказва колко зле ще се чувствате на следващия ден. При някои хора ефектът е по-силен независимо от изпитото.

Възрастта също има значение

В рамките на изследваната група (18–35 години) се наблюдава ясна тенденция – хората в по-горната част на възрастовия диапазон понасят махмурлука по-тежко.

Според учените това вероятно се дължи на разлики в метаболизма и начина, по който организмът преработва алкохола. С възрастта възстановяването се забавя, а симптомите стават по-интензивни.

Полезни храни

Паралелно с това друго изследване обръща внимание на храната като ключов фактор за възстановяване.

Най-полезни при махмурлук са:

храни, богати на течности

ферментирали продукти

чисти протеини

зеленчуци

Те подпомагат хидратацията и възстановяването на организма.

За сметка на това тежките, мазни и сладки храни могат да влошат състоянието, като допълнително дехидратират тялото и водят до резки спадове в енергията.

Интересно е, че в класация на 10 държави Япония заема първо място с традиционната мисо супа като средство срещу махмурлук. На другия полюс остава популярната британска закуска "Full English", която се оказва най-неподходящият избор.

Източник: Daily Mail