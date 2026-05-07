Мистериозни праисторически камъни в Пиренеите смаяха археолозите: Какво откриха

Мистериозен зелен камък, открит от археолози високо в Пиренеите, предполага, че хората са управлявали високопланински лагер за добив на мед в Испания преди повече от 4000 години.

Какво откриха археолозите?

В пещера на 2235 метра надморска височина учените открили слоеве от зелени минерални фрагменти и множество парчета дървени въглища, което предполага, че хората са се връщали в този лагер многократно през поколенията, пише Livescience.

Те открили около 200 фрагмента от мистериозна зелена скала, която не се среща естествено в пещерата. Испанските изследователи предполагат, че това е малахит, минерал, който може да се претопи в мед. Той, заедно с десетки праисторически огнища, бил донесен в пещерата специално за добив на мед.

Археолози откриха пещера, запечатана преди 20 000 години - какво има в нея

„Много от тези фрагменти са били термично обработени, докато други не са били, което ясно показва, че огънят е играл значителна роля в обработката им и че зад това е имало умисъл. С други думи, те не са били изгорени случайно“, обясни съавторът на изследването Джулия Монтес-Ланда, археолог от Университета в Гранада.

Според проучването, най-ранното заселване на пещерата е станало между 5000 и 4300 г. пр.н.е., но най-интензивното ѝ използване е било между 3600 и 2400 г. пр.н.е., по време на разгара на медната епоха.

Какво друго откриха археолозите в пещерата?

Археолозите откриха и две бижута и човешки останки, датиращи от периода на най-интензивно използване на пещерата. Едното бижу е удължен медальон, направен от черупка на мида, а другото е зъб от кафява мечка, пробит за употреба като медальон. Сред човешките останки са били млечен зъб и кост от пръст, което може да показва, че пещерата е била използвана като гробница.

„Това е първият път, в който в Пиренеите са открити високопланински праисторически селища със значителна интензивност, характеризиращи се с повтарящи се дейности и директна експлоатация на минерални ресурси вътре в пещера“, каза съавторът на изследването Карлос Торнеро, праисторически археолог в Автономния университет на Барселона.

Предвид интензивната експлоатация на пещерата в продължение на хиляди години, знанията за обекта и неговите ресурси вероятно са се предавали от поколение на поколение, заключиха изследователите.

Наскоро учените най-накрая разкриха тайната как маите са предсказвали слънчеви затъмнения . Екип от изследователи хвърли светлина върху вековната мистерия за това как маите са могли да предсказват слънчеви затъмнения с изумителна точност. Оказва се, че това не е било случайност, а резултат от сложна система от изчисления, съчетаваща математически методи с космологични идеи.

Прочетете също: Учените откриха начин да изпращат съобщения в миналото през квантовото поле