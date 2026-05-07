Учени с ново откритие за тиранозаврите: Те не са били само смразяващи ловци

Някои видове тиранозаври са били не само страховити ловци, но и мършояди – те дори са можели да ядат останките на собствените си роднини, включително Тиранозавър рекс, пише The Independent , позовавайки се на ново проучване.

Нови открития за тиранозаврите

Името Тиранозавър („гущер-тиранин“) е въведено през 1905 г. от американския палеонтолог Хенри Феърфийлд Осбърн, подчертавайки огромния размер на динозавъра и статута му на върховен хищник. Нови доказателства обаче показват, че тези динозаври също не са презирали мъртви животни и са се възползвали от всяка възможност да се сдобият с храна.

Изследователи от университета в Орхус са открили отличителни следи от ухапвания върху масивна кост на стъпало, което показва, че по-малък тиранозавър е изял трупа на по-големия си роднина преди приблизително 75 милиона години. Според проучването върху вкаменелостта са регистрирани 16 отделни следи от зъби, което показва, че мършоядът е консумирал почти целия труп. Джозефин Нилсен, автор на изследването, публикувано в списанието Evolving Earth, обясни, че анализът на дълбочината, ъгъла и местоположението на тези следи от ухапвания потвърждава техния не случаен произход.

Прочетете също: Строители в Китай откриха останките на гигантски динозавър на 147 млн. години

Липсата на признаци на заздравяване по костта предполага, че следите от ухапвания са нанесени след смъртта на животното, в напреднал стадий на разлагане. Според изследователите размерът и разстоянието между следите показват, че е ставало дума за малък тиранозаврид, който вероятно се е хранил със значително по-голям индивид от собствения си вид или близък роднина.

Интересното е, че следите са открити върху костта на стъпалото, област с минимално количество плът. Това означава, че динозавърът буквално е „изчистил“ трупа, консумирайки последните остатъци. Според Нилсен това потвърждава, че тиранозаврите не са пестили ресурси и са могли да смачкат дори кости с минимално количество тъкан.

Прочетете също: Останките на гигантски динозавър в Сахара преобръщат историята

Костта, дълга приблизително 10 см, е принадлежала на тиранозавър рекс, който вероятно е достигал 10–12 метра дължина и е тежал няколко тона. Тя е открита от колекционер-любител във формацията Джудит Ривър, регион, известен с богатия си фосилен запис на екосистема на приблизително 75 милиона години.

За своето изследване студентката създаде дигитален модел на костта и работи с 3D-принтирано копие, за да избегне повреда на оригинала по време на транспортиране.

„Беше като разследване на древно убийство“, споделя тя в коментар пред изданието.

Прочетете също: Проучване разкрива, че най-страшният хищник е растял почти през целия си живот