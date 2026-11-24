Химици от Германия успяха да идентифицират стабилни оксоборани, които не бяха могли да бъдат синтезирани в продължение на няколко десетилетия.

Откритието на немски физици

Учени са синтезирали оксоборани за първи път. Смятало се е, че тези неуловими молекули са твърде нестабилни, за да съществуват. Оксобораните се характеризират с тройна връзка между бор и кислород. Химиците се опитват да получат такива молекули от началото на 60-те години на миналия век. Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature Chemistry, пише ScienceAlert.

Според учените оксобораните са толкова нестабилни, че не биха могли да съществуват достатъчно дълго извън най-екстремните условия, за да бъдат изследвани. Сега химици в Германия са успели да синтезират три оксоборанови съединения като кристали при стайна температура.

Учените открили съединенията по време на експерименти с диборакумулен, вещество, съдържащо бор, след като го смесили с редица стандартни химични реактиви. Химиците казали, че са били изненадани да открият, че оксобораните се образуват по време на тези реакции и се запазват достатъчно дълго, за да бъдат изследвани. Анализът потвърдил, че съединенията образуват изключително силни тройни връзки между бор и кислород.

Стабилността на молекулите се дължи отчасти на свързването им с бориленилна група, група атоми, съдържащи друг атом бор. Тъй като тази допълнителна група е богата на електрони, тя е способна да споделя част от електронната си плътност, намалявайки дисбаланса на електрическия заряд, който обикновено кара оксобораните да се разпадат почти веднага след образуването им. Оказва се, че неуловимата стабилност на молекулите се дължи на техните собствени присъщи свойства.

Това е изключително важно откритие за химиците. Учените вече могат да продължат със синтезирането на други оксоборани и да изучават по-задълбочено процеса на тяхното образуване.

Химиците смятат, че след като механизмът на стабилизиране на тези молекули с помощта на бориленилната група бъде напълно разбран, този метод на стабилизиране може да се приложи към други молекули, които все още са трудни за синтез.

Твърде рано е да се говори за практическото приложение на тези молекули, но според учените те могат да бъдат използвани за създаване на нови материали.

Наскоро учени демонстрираха една от най-странните форми на лед досега – при абсурдни налягания до 2,3 милиона атмосфери и огромни температури до 2630 келвина (2357 градуса Целзий или 4274 градуса Фаренхайт).

При тези температури обикновено бихме очаквали водата категорично да е в газообразно състояние – дори частично разпаднала се на съставните си атоми на кислород и водород. Но при астрономическите налягания, които се наблюдават дълбоко в недрата на планетите, се случва нещо интересно.

Когато водата преминава от течно в газообразно състояние или в пара, тя се разширява. Под смазващото налягане от милиони атмосфери това разширяване се възпрепятства. Вместо това водата може да остане изключително плътна, приемайки екзотични форми, различни от всеки лед, с който се сблъскваме на повърхността на Земята.

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