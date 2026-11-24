Учени са открили доказателства, че орлите са способни да убиват не само малки примати, но и сравнително големи. Това подновява дебата за това дали хищните птици са ловували предците на съвременните хора, според Live Science.

Възможно ли е орлите да са ловували хора в миналото?

Преди това изследователите смятаха, че орлите не са в състояние да се справят с примати с тегло над 13 кг. Открития в пустинята Сахара в Чад обаче хвърлят съмнение върху това предположение. Там учените откриха останките на най-малко девет възрастни бабуина, убити от местните орли Веро.

Средното тегло на починалите маймуни е било 22,2 кг, като най-големият екземпляр е тежал 26 кг. Изследователите са открили дълбоки следи от нокти по костите, което показва, че птиците сами са убивали плячката си и след това са я отнасяли обратно в гнездата си. Всички изследвани бабуини са загинали в резултат на нападения от орли.

Робърт Симънс, изследовател в Института за африканска орнитология „Фицпатрик“ към Университета в Кейптаун, който не е участвал в проучването, обясни пред изданието, че орлите ловуват различни животни в зависимост от обстоятелствата. По-специално, по-възрастните мъжки бабуини или младите индивиди, отделени от групата си, могат да бъдат лесна плячка.

Констатациите също така накараха учените да предположат, че преди милиони години орлите може да са ловували древни човешки предци - австралопитеци от вида Australopithecus afarensis. Тези същества са живели преди приблизително 3,2 милиона години в днешна Етиопия и са тежали приблизително 28 кг.

В същото време честотата на нападенията на орли върху древни хора остава неизвестна. Според ръководителя на изследването, професор Катрин Хобайтер от университета „Сейнт Андрюс“, само един такъв случай е надеждно потвърден.

„Единственият потвърден случай е бебето от Таунга, австралопитек, което според нас е било отвлечено от голям орел преди около 2,8 милиона години“, казва тя пред Live Science.

Физиологията на орлите е пример за енергийна ефективност: бавен сърдечен ритъм в покой, плътни кости и висок хематокрит, които осигуряват издръжливост. Но истинското дълголетие идва от поведението – термалните течения им позволяват да се реят, спестявайки до 90 % от енергията, която биха изразходвали при активно махане с крилете.

Изборът на местообитание играе ключова роля. Двойките, които защитават територии с изобилна храна и минимално човешко безпокойство, стартират размножаването рано през сезона, повишават успеха на отглеждане и натрупват повече опит. Така всяка изминала година повишава вероятността следващата да бъде успешна – положителен цикъл, който удължава живота. Генетичните изследвания показват и висока теломерна стабилност – част от ДНК, която при много видове се съкращава бързо, а тук остава дълга доста по-дълго.

Прочетете също: Холандия обмисля да използва орли срещу потенциални терористични атаки с дронове