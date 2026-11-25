Археолози откриха бронзов меч на 3500 години и древни брадви в праисторическо селище близо до езерото Дойран в Северна Македония. Находките също така предоставят доказателства за местно производство на метал и връзки между общности на Балканите, в Егейския регион и Карпатите.

Откритието на археолозите в Северна Македония

Находките идват от Мрдай, където учените са разкопали площ от около 350 квадратни метра по време на археологическа кампания през 2026 г. Изследователите са открили останките на поне три къщи, построени върху дървени платформи по брега на езерото, пише Arkeonews.

Една структура се откроявала от останалите поради броя и вида на предметите, открити вътре и близо до нея. Археолозите я идентифицирали като къща на ковач, след като открили бронзови инструменти, металообработващи предмети и калъпи, използвани за отливане на двуостри брадви. Калъпите предполагат, че жителите на Мрдай сами са изработвали бронзови предмети, вместо да разчитат единствено на стоки, донесени от другаде.

Според ръководителя на разкопките Зоран Руяк, ковачът вероятно е заемал уважавана позиция в общността благодарение на уменията си. Стените на къщата също са били богато украсени. Фрагменти от мазилка са запазили релефни кръгове, оградени от преплетени пръстени, както и лента от спираловидни шарки.

Изследователите открили и следи от цинобър, червен минерал, който вероятно произхожда от мина в Алшари. Те предполагат, че може да е бил използван за боядисване на фасадата на сградата. Ако се потвърди, това би означавало, че къщата е служила не само като работилница, но и е имала важна символична роля.

Около нея са открити бронзови оръжия. Най-забележителният артефакт е дълъг меч в микенски стил, предназначен за прободни удари. Екипът е идентифицирал също бойна брадва с две ребра около дръжката, подобна на екземпляри от Карпатите, двуостра брадва от типа „Килиндир“ и листообразен връх на копие.

Формите на оръжията наподобяват предмети, открити както в Егейския, така и в Карпатите. Тези сходства показват контакт между мрдая и отдалечени общности чрез търговия, споделени технологии или културен обмен.

Други находки дават представа за ежедневието и вярванията на жителите на селището. Учените са открили керамични съдове, украсени със слънчеви мотиви, и предмети, известни като „рога на посвещение“, които вероятно са били използвани в ритуали.

Археолозите открили също амулет, направен от черупка на морски охлюв, спираловидни гривни от бронзова тел, керамични тежести, които вероятно са били използвани в рибарски мрежи, и малки оловни тежести.

Екип от археолози в момента разработва планове за създаване на музей на открито. Целта му е да покаже останките от къщи на езеро и артефакти, открити в Мрдай, като даде възможност на посетителите да се запознаят по-отблизо с живота на общността от бронзовата епоха.

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