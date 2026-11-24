Сред обширните степи на Казахстан, археолози откриха следи от селище, което не са очаквали да намерят в региона. Според National Geographic Polska, селището е обхващало 140 хектара, е имало организирано развитие и собствени металургични съоръжения. Най-вероятно жителите му са били част от много по-сложна общност, отколкото се е смятало досега.

„Най-старите големи градски селища обикновено се свързват с Близкия изток, предимно с Месопотамия. Смятало се е, че именно там първоначално се е развил градският характер на селищата – с ясно изразени „райони“. Оказва се обаче, че археолозите все още имат много изненади в запас“, отбелязва изданието.

По-конкретно, учени от Университетския колеж в Лондон (UCL), Университета в Дърам и Университета в Торайгиров публикуваха резултатите от анализи, проведени в Казахстан, в списанието „Antiquity“. Те откриха неизвестно досега „суперселище“, датиращо от второто хилядолетие пр.н.е.

Градът на седемте клисури

Изследователите нарекли откритието си „Семиярка“ или Град на седемте клисури. Това име е избрано за този съвременен археологически обект поради доминиращото му местоположение близо до седем долини в сърцето на казахстанските степи. Обектът се намира на брега на река Иртиш в североизточната част на страната.

Твърди се, че селището е с площ от 140 хектара, еквивалентна на близо 200 футболни игрища. Учените признават откритието си за едно от най-необичайните в степната археология през последните десетилетия.

„Семиярка променя нашето разбиране за степните общества“, каза д-р Миляна Радивоевич от Института по археология към Университетския колеж в Лондон (UCL), съавтор на изследването.

Как е изглеждал степният град? Семиярка е представлявала ранна форма на града. По-специално, учените са документирали очертанията на земни укрепления, отделни земеделски парцели и дори монументална сграда, разположена в централната част.

„Вероятно е бил използван за ритуали или като място за служба на водачите на селището. Селището е било стратегически разположено на нос, което му е позволявало да контролира трафика по долината на река Иртиш. По този начин, според археолозите, „Градът на седемте клисури“ е бил място на ранна търговия и център за вземане на решения“, добавя National Geographic.

В същото време една част от протограда е служила като производствен обект: там са се топили мед и калаен бронз в мащаб, невиждан досега в региона. Разкопки и геофизични проучвания са разкрили тигели, шлака и артефакти, изработени от калаен бронз.

„Това е първото неопровержимо доказателство, че степните металурзи са управлявали сложни производствени системи, а не само малки работилници. Разположението му в близост до основните медни и калаени находища в Алтайските планини в днешния Казахстан би могло да го е превърнало в ключов възел в обширните металургични мрежи от бронзовата епоха, които са свързвали Централна Азия с останалата част на континента“, подчертава статията.

От своя страна, професор Дан Лорънс от университета в Дърам, един от авторите на изследването, отбеляза:

„Мащабът и структурата на Семиярка са несравними с нищо, което сме виждали в степната зона. Праволинейните структури и вероятно монументалното строителство предполагат, че общностите от бронзовата епоха са развили тук сложни, планирани селища, подобни на тези, които хората са строили по същото време в по-традиционно „градски“ части на древния свят.“

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