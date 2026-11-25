Ново проучване предлага възможно обяснение за една от най-големите мистерии в историята на човешката еволюция.

Мистерията с изчезването на неандерталците

Последните неандерталци изчезнали в Европа приблизително по същото време, когато Homo sapiens започнали да се заселват в тази част на Евразия. Учените смятат, че тези събития са взаимосвързани. Тоест, съвременните хора биха могли да бъдат една от основните причини за изчезването на неандерталците. Резултатите от изследването са публикувани в списание Science Advances, пише Phys.

Испански изследователи са разработили компютърен модел на праисторическа Европа. Използвайки данни за климатичните условия и изобилието на животни, те са оценили наличието на хранителни ресурси между 55 000 и 27 000 години.

След това учените провели хиляди симулации, за да разберат как изменението на климата, размерът на животинските и неандерталските популации, както и пристигането на съвременните хора биха могли да допринесат за изчезването на неандерталците.

Повечето симулации показват, че въпреки че изменението на климата е довело до намаляване на хранителните източници и следователно на популациите на неандерталците, в 98% от случаите последните са оцелели, ако броят на съвременните хора е бил нисък.

Някои симулации показват, че с нарастването на броя на съвременните хора и разпространението им из Европа, вероятността от изчезване на неандерталците се е увеличила значително. Неандерталските групи, които са били способни да се движат и да поддържат контакт с други общности, са оцелявали по-дълго от по-изолираните групи.

Защо Homo sapiens може да е причинил изчезването на неандерталците? Учените казват, че е възможно съвременните хора да са се конкурирали с неандерталците за храна и други ресурси. Възможно е също така намалените популации на неандерталците да са пострадали от заселването на съвременните хора в цяла Европа. Неандерталците не са успели да възвърнат предишния си брой и да се заселят в региони, вече заети от Homo sapiens.

Учените обаче смятат, че съвременните хора може да не са имали по-висок интелект. Просто те са били повече.

Но все още не е възможно да се каже, че Homo sapiens са основната причина за изчезването на неандерталците, тъй като резултатите от изследването се основават на компютърно моделиране. Те обаче предоставят основа за по-нататъшни изследвания, които могат да предоставят реални доказателства, които ще помогнат за разрешаването на една от най-големите мистерии в историята на човешката еволюция.

Друго проучване показва, че човешките предци са били активни ловци и събирачи, които са действали в богата езерна екосистема. Учените са открили, че неандерталците систематично са ловували едри бозайници, по-специално гигантски слонове с прави бивни – най-големите сухоземни животни в Европа по онова време.

Отбелязва се, че те са ловували тези животни в много по-голям мащаб, отколкото се е смятало досега, обработвайки труповете на животни, които са били открити на различни места в Европа.

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