Чалънджър Дийп е най-дълбоката известна точка на Земята и се намира в Марианската падина. Учените наскоро откриха най-дълбоките доказателства за експлозивни вулканични изригвания, регистрирани някога в океана, според Popular Science.

Откритието на учените

Екип от изследователи, използващи дистанционно управлявания подводен апарат Jason/Medea, регистрира наличието на пирокластични скали по стената на изкоп на дълбочина приблизително 6000 метра под повърхността. Откриването на такива скали би могло да промени разбирането на геолозите за обекта.

В своето проучване учените заявиха, че откритието може да помогне да се обясни защо бездната Чалънджър е толкова дълбока.

„Експлозивният вулканизъм в близост до траншеи е необичаен, така че бяхме много изненадани. Това са най-дълбоките пирокластични скали, открити в океана до момента“, каза д-р Робърт Дж. Стърн, геолог от Тексаския университет в Далас и съавтор на изследването.

За да изследват тези дълбини, учените са използвали дистанционно управлявания подводен робот „Джейсън/Медея“, който може да работи на дълбочина до 6500 метра под повърхността благодарение на близо 10-километров оптичен кабел. Роботът е оборудван и със системи за видео и фотография, а заснетите кадри се предават на повърхността чрез „Медея“ – съпътстващ модул, разположен малко по-високо, за да предпази „Джейсън“ от движението на плавателния съд на повърхността.

В публикацията се добавя, че „Ясон/Медея“ разполага и с механични ръце, които могат да събират проби от скали и седименти. Този робот вече е извършил стотици гмуркания по целия свят, изследвайки хидротермални извори в Атлантическия и Тихия океан и дори посещавайки римски търговски кораб, потънал преди 1600 години.

След анализ на кадрите, учените установили, че източната част на Challenger Deep е по-дълбока от западната и има по-стръмни стени. Именно от тази страна те открили древни вулканични скали, положени в тънък, плосък слой. Точният източник на изригването на тези скали остава неясен.

„Все още не сме определили точно местата на изригванията. Знаем, че тези горещи пирокластични потоци са се спускали по склоновете, но не смятаме, че са се разпространили много далеч. Те са задържали достатъчно топлина, за да се слеят обратно в сравнително твърда скала, и тази топлина би била загубена, ако пирокластичните потоци са изминали дълги разстояния“, подчертава Стърн.

Наскоро учените предупредиха и за активирането на разлом на 180 милиона години, който се отвори отново в Африка, в една от най-старите континентални маси на Земята. Предишни проучвания на земетресението в района от 2017 г. вече показаха, че Източноафриканската рифтова система се простира на близо 320 километра по-на юг от предварително определената си граница, до рифтовата зона Окаванго в северна Ботсвана.

В новото проучване учените са изследвали как се развива това разширение на рифтовата система и дали структурите, отговорни за него, са съществували много преди последните земетресения.

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