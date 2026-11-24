Археолог може би най-накрая е разрешил мистерията на неизвестен скелет, открит на територията на Уестминстърското абатство, една от най-известните туристически атракции в Лондон, съобщава Fox News. Оказва се, че отговорът може да се крие в повторното използване на каменен саркофаг, който е на около хиляда години.

Мистерията със скелета от Уестминстърското абатство

Изследването се фокусира върху останките на неизвестен индивид, открити в Уестминстърското абатство през 1869 г., съобщава информационната агенция SWNS. Скелетът е лежал в римски варовиков саркофаг с надпис в чест на Валерий Амандинус, богат британец, живял през четвърти век. Останките вътре обаче не са били негови.

По време на разкопките археолозите забелязали необичаен детайл: в капака на саркофага бил издълбан характерен латински кръст от ранния средновековен период. Този символ озадачавал изследователите повече от 150 години, тъй като не съответствал на времето на построяването на римската гробница.

Новото проучване, публикувано в списанието на Британската археологическа асоциация, е ръководено от археолога Уоруик Родуел, консултант от Уестминстърското абатство.

Резултатите от разкопки, проведени през 2025 г. в ризницата на абатството, го вдъхновяват да се заеме с разгадаването на мистерията. Проучването е проведено преди строежа на новата ризница за крал Чарлз III, чието откриване е планирано за 2027 г.

Родуел предполага, че скелетът може да принадлежи на един от двамата високопоставени средновековни монаси, починали през 11 век. Това биха могли да бъдат абати на име Елфвиг, починал около 1020 г., или неговият наследник Вулнот, чиято смърт е датирана през 1049 г.

Радиовъглеродното датиране на костите показа, че те датират от периода между 987 и 1052 г., което съответства на времето на живот и на двамата възможни кандидати.

„Не знаем годината на раждане на нито един от тях“, отбелязва Родуел. „Но и двата варианта са еднакво възможни, ако приемем, че абатът е бил в началото на 20-те си години по време на назначаването си и около 50-годишен по време на смъртта си.“

Друга улика е самото погребение. Според археолога, починалият е бил почетен с „добре направен“ саркофаг, дори и да е бил използван повторно. Мъжът вероятно е бил на възраст между 35 и 49 години по време на смъртта си, а ръстът му е бил приблизително 175 см.

Изследователите открили и останки от бели варовикови отлагания вътре в каменния ковчег. Тези отлагания отбелязват мястото на дървена гробница, която е изгнила с времето.

Саркофагът в момента е изложен в Уестминстърското абатство, в галериите „Диамантения юбилей на кралицата“.

Това не е единственото скорошно откритие на човешки останки, което ни помага да разберем по-добре средновековната история на Англия. През 2025 г., по време на разкопки на мястото на бивш универсален магазин близо до Университета на Глостършир, археолози откриха 317 скелета и руините на средновековна църква.

Същата година, през пролетта, по време на мащабни разкопки в Лондонската кула, изследователи откриват останките на 20 души. Сред тях е погребение от 14-ти век, което може да е свързано с епидемията от Черната смърт.

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