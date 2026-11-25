Край бреговете на Майорка за първи път е открит малък потънал кораб от ислямския период в историята на острова. Частично запазеният дървен корпус и необичайният товар биха могли да помогнат на изследователите да разберат как островът е участвал в търговията преди повече от хиляда години.

Откритието на археолозите

Потъналият кораб е забелязан през юли 2026 г. от местен жител, който плувал край бреговете на Майорка. На дъното се виждали дървени отломки, което е причината мъжът да съобщи за находката на Съвета на остров Майорка, пише Arkeonews.

Подводни археолози са изследвали обекта и са записали части от конструкцията на кораба, но по време на първото посещение не са успели да съберат достатъчно доказателства, за да определят възрастта му.

По време на второ проучване в края на август, учените открили керамични фрагменти и останки от товар, което предполага възможна дата от ислямския период, въпреки че изследователите все още не са потвърдили възрастта на кораба.

Товарът се е състоял от воденичен камък, големи делви за съхранение, керамични фрагменти и значително количество еленски рога. Значителна част от дървения корпус на този малък кораб също е запазена. Запазените части се простират както напречно, така и по дължина на конструкцията, което може да позволи на археолозите да проучат как са били строени корабите по това време.

Рогата са сред най-необичайните находки. През Средновековието рога и кости са били използвани за направата на обков за сандъци, бижута и предмети от бита. Според изследователите тези рога вероятно са били транспортирани като суровини за занаятчийско производство. Видът на животното, от което са произлезли, мястото на произход и предназначението им обаче остават неизвестни.

Тези подробности биха могли да помогнат на изследователите да определят откъде е дошъл корабът и как се е вписвал в средиземноморските търговски пътища. Точният маршрут, пристанището на отпътуване и местоназначението остават неизвестни.

Майорка попада под мюсюлманско управление през 902 г. и остава част от ислямския свят, докато Яков I не завладява острова през 1229 г. През тези векове островът е бил свързан с корабоплаването и търговията в западното Средиземноморие. Въпреки това, преди това в Балеарските води не са открити корабокрушения от ислямския период.

Подводният археолог Себастия Мунар, който е участвал в първоначалните проучвания, предполага, че видът товар, използван в различните периоди, би могъл да помогне за обяснението на тази разлика. Римските търговски кораби често са превозвали стотици керамични амфори. Когато кораб потъвал, тези здрави съдове оставали на морското дъно и биха могли да помогнат на изследователите да го локализират.

По-късно търговците все по-често използвали материали като платнени чували и дървени контейнери, които се разлагат с времето. С по-малко останали трайни предмети, някои корабокрушения могат да бъдат много по-трудни за откриване.

Изследователите са извадили някои открити керамични парчета и рога за изследване, документирали са останалата част от конструкцията и са я покрили отново с пясък. Дървени останки, които са лежали под вода в продължение на векове, могат да се срутят при промяна на околната среда. Издигането на целия кораб н винаги е най-безопасният вариант: напоената с вода дървесина изисква специализирана обработка, подходящи съоръжения и значително финансиране, за да оцелее извън морето.

Сега изследователите планират да определят възрастта на кораба, да проучат товара му и да решат как най-добре да го запазят. Ако ислямският му произход бъде потвърден, останките биха могли да предоставят редки материални доказателства за ролята на Майорка в средновековната средиземноморска търговия.

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