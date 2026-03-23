Учени откриха микроорганизми на милиарди години в Африка: Как това ще повлияе на търсенето на живот извън Земята

Учени откриха микробни структури в магматичния комплекс Бушвелд в Южна Африка, които биха могли да хвърлят светлина не само върху еволюцията на Земята, но и върху възможните механизми на съществуване на организми на други планети. Този геоложки масив, известен с големите си запаси от платина, паладий и хром, се оказа и уникален архив на ранната биосфера. Това съобщава изданието Iflscience.

Магменият комплекс Бушвелд (BIC) обхваща около 66 000 квадратни километра и е една от най-големите магмени провинции в света. Той се е образувал преди повече от 2 милиарда години, по време на период, когато Земята току-що е излизала от Голямото окислително събитие. Настоящите изследвания показват, че образуването на комплекса е отнело по-малко от 10 милиона години, което се счита за бърз процес според геоложките стандарти. Районът е известен и със значителните си находища на платина, паладий, родий, хром и ванадий.

През 2024 г. изследователи от Токийския университет анализираха скални ядра от Бушвелд и открили микробни структури в микропукнатини. Според ръководителя на изследването, Йохей Сузуки, тези микроорганизми са свързани с глинести минерали, които са ги предпазвали от замърсяване по време на сондиране. Учените подчертават, че самите микроорганизми не са непременно на 2 милиарда години – те са населили скалата след образуването на пукнатините, но това може да се е случило в началото на историята на комплекса. Тези микроби са преживели милиарди години слънчева светлина и кислород.

Изследователите обясняват, че подземните микроби могат да съществуват в режим на изключително бавна метаболитна активност, което им позволява да оцелеят за много дълги периоди от време. Един такъв пример е бактерията Candidatus Desulforudis audaxviator, открита в дълбоки мини в Южна Африка, която показва минимални еволюционни промени в продължение на десетки милиони години.

„Много се интересувам от съществуването на подземни микроби не само на Земята, но и от възможността да ги открия на други планети. Откриването на микробен живот в проби от Земята, взети преди 2 милиарда години, и възможността за точно потвърждаване на тяхната автентичност, ме вълнува от това, което сега можем да открием в проби от Марс“, казва Сузуки.

Тези констатации подхраниха интереса към търсенето на живот под повърхността на Марс. Роувърът „Perseverance“ от 2024 г. изследва седиментни скали във формацията „Bright Angel“, които са съставени от глина и тиня – „които на Земята са отлични хранилища на минал микробен живот“. НАСА заяви, че те биха могли да бъдат едни от най-убедителните потенциални признаци на древен живот досега, но окончателните заключения изискват допълнителен анализ на пробите.

