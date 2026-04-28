Учени откриха начин да спрат диабета с помощта на един витамин

Проучване, публикувано в JAMA Network Open, предполага, че приемът на витамин D може значително да намали риска от развитие на диабет тип 2 и да спре развитието на преддиабет, но този ефект е пряко зависим от генетиката на всеки човек.

Витаминът, който предпазва от диабет

Учени от университета Тафтс (САЩ) са анализирали данни от повече от 2000 възрастни с преддиабет и установили, че висока дневна доза витамин D (4000 единици) намалява вероятността заболяването да стане хронично с 19%, но само при носители на определени генни вариации.

Ключовият фактор се оказа рецепторът за витамин D – протеин, който помага на панкреатичните клетки да реагират на витамина и да контролират освобождаването на инсулин. ДНК анализът показа, че хората с AC или CC варианти на гена ApaI реагират положително на добавки, демонстрирайки постоянно намаляване на риска. Междувременно около 30% от участниците с AA вариант не са видели полза от приема на високи дози в сравнение с плацебо групата.

Авторите на изследването отбелязват, че този подход отваря пътя към персонализирана превенция. Вместо да предписват едни и същи дози на всички пациенти, лекарите ще могат да използват евтин генетичен тест, за да определят кои пациенти ще се възползват от допълнителен прием на витамин D, за да избегнат сериозни усложнения.

Въпреки окуражаващите резултати, лекарите предупреждават да не се предприема самолечение. Прекомерните дози витамин D могат да бъдат опасни, особено за възрастните хора, увеличавайки риска от падания и фрактури. В момента официалните препоръки остават 600-800 IU на ден, а въпросът за предписване на по-високи дози за рискови пациенти изисква допълнително проучване и индивидуална консултация със специалисти.

Според Националната здравна служба на Обединеното кралство дефицитът на витамин D може да причини костни деформации при деца (като рахит) и омекване на костите при възрастни, известно като остеомалация. Следователно получаването на дневния прием на витамини е много важно. Здравната служба препоръчва това да става само след консултация с лекар, защото предозирането с витамин Д крие не по-малко рискове от неговия дефицит.

Важно: Тази статия е с информативна цел и предоставената в нея информация не може да замести консултацията с лекар, както и да се използва за самодиагностика, превенция и самолечение на заболявания! При наличието на определени симптоми и преди прием на витамини задължително се консултирайте с лекар!

