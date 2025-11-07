3 натурални напитки, които помагат да поддържате кръвната захар под контрол

Макар много от нас да са склонни да мислят, че преддиабетът не е причина за голямо безпокойство, факт е, че преддиабетът е предупредителен знак за тялото ви – сигнал за събуждане, че нивата на кръвната ви захар, макар и да не са опасно високи, все още са високи и трябва да бъдат контролирани без по-нататъшно забавяне. Обикновено първата линия при преддиабет не са лекарства, а по-скоро цялостна промяна в начина на живот и диетата, за да се върнат числата към нормалните им граници.

Освен това, упражненията също са мощен инструмент за обръщане на преддиабета и поддържане на нивата на кръвната захар под контрол. А що се отнася до диетата, ето 5 натурални напитки, които могат да помогнат, въпреки че не са заместител на лекарствата и трябва да се приемат заедно с други промени в начина на живот. Не забравяйте, че вторият етап на преддиабета, т.е. пълноценният диабет, обикновено не е обратим и може да доведе до други проблеми с начина на живот….

Чай с канела

Канелата е пълна с молекули, които всъщност помагат за отстраняването на излишната глюкоза от кръвта. Доказано е, че редовната консумация на чай с канела намалява инсулиновата резистентност и понижава нивата на кръвната захар на гладно.

Изпитан във времето метод включва оставяне на чаена лъжичка смляна канела във вода, след което получената запарка се изпива веднага сутрин. Освен това, изследванията сочат, че антиоксидантите в канелата се борят както с възпалението, така и с оксидативния стрес, като и двата вида са свързани с метаболитните нарушения, наблюдавани при преддиабет. Освен способността си да поддържа стабилни нива на кръвната захар, канелата помага и за здравето на сърцето, като понижава нивата на холестерола и триглицеридите, които са от ключово значение за метаболитното здраве.

Зелен чай

Зеленият чай е богат на полифеноли като епигалокатехин галат (EGCG), които помагат на тялото да използва инсулина ефективно и да ограничи усвояването на глюкоза от червата. Пиенето му всяка сутрин, без добавена захар, е свързано с нормални нива на кръвната захар и повишаване на метаболитната функция. С течение на времето, пиенето на чай може да намали вероятността от развитие на диабет тип 2. Антиоксидантната му смес също така има тенденция да поддържа здравето на сърцето чрез подобряване на кръвообращението и понижаване на холестерола, което е отлична полза за тези, които се справят с преддиабет.

Вода от сминдух

Семената от сминдух (метхи) съдържат щедро количество фибри и биоактивни съединения, които могат да подобрят инсулиновата функция. Приемът на чаша вода, влята със сминдух, веднага щом започнете да ядете, преди закуска може да забави скока на захарта след хранене. За да приготвите напитката, просто оставете една чаена лъжичка от семената да престои във вода за една нощ, а на сутринта отпийте от течността и или изхвърлете, или сдъвчете накиснатите семена.

Изследванията многократно доказват способността на сминдуха да подпомага регулирането на кръвната захар и да намалява холестерола, което го прави мощна напитка за контрол на кръвната захар. Фибрите му също така облекчават инсулиновата резистентност в борбата за обръщане на преддиабета.

