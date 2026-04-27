Учени: Растенията могат да „крещят“, просто досега не сме ги чували

Учените са открили, че много растения издават слаби звукови щракания, когато са под стрес. Звучи като началото на мрачна детска приказка, в която се разказва, че ако нараниш растение, то ще започне да „крещи“. Тези звуци, наподобяващи слаби пукания или щракания, са подобни на пукането на балонно фолио.

По-конкретно, тези сигнали се произвеждат от растения като домати и тютюн, когато са дехидратирани или физически повредени, пише SciTechDaily. Звуците са толкова силни, колкото нормален разговор, около 60–65 децибела, но се срещат на честоти, далеч извън обхвата на човешкия слух. Това означава, че светът около нас може да бъде изпълнен с растителен шум, който остава напълно незабелязан.

Скрити звуци в тих свят

„Дори в тихо поле всъщност има звуци, които не можем да чуем, и тези звуци носят информация“, обяснява старшият автор Лилах Хадани, еволюционен биолог и теоретик в университета в Тел Авив.

„Има животни, които могат да чуят тези звуци, така че има вероятност да се осъществява активно акустично взаимодействие“, казва ученият.

Учените преди това са регистрирали ултразвукови вибрации в растенията, но това проучване е първото, което демонстрира, че звуците се предават по въздуха. Това ги прави по-значими за други организми в околната среда. „Растенията постоянно взаимодействат с насекоми и други животни и много от тези организми използват звук за комуникация, така че би било изключително неизгодно растенията изобщо да не използват звук“, подчертава Хадани.

За да стигнат до този извод, изследователите са записали както здрави, така и стресирани доматени и тютюневи растения с помощта на микрофони. Експериментите са проведени в звукоизолирана камера, а след това в оранжерия с фонов шум.

Растенията са били стресирани по два начина: чрез лишаване от вода в продължение на няколко дни и чрез отрязване на стъблата им. След това екипът е обучил алгоритъм за машинно обучение, за да прави разлика между здрави, дехидратирани и отрязани растения.

Ясни сигнали за бедствие

Резултатите показват, че стресираните растения произвеждат значително повече звуци от здравите. Тези звуци се възприемат като щракащи или пукащи звуци, като едно стресирано растение произвежда от 30 до 50 звука на час на неравномерни интервали.

За разлика от това, здравите растения са били предимно тихи. „Когато доматите не са подложени на никакъв стрес, те са много тихи“, отбелязва Хадани.

Растенията, изпитващи воден стрес, започнали да издават звуци още преди да се появят видими признаци на дехидратация. Броят на звуците достигнал пик след приблизително пет дни без вода и след това намалял, когато растенията изсъхнали напълно. Видът на звука също варирал в зависимост от причината за стреса. Системата за машинно обучение успешно разграничила дехидратация от физически повреди и дори можела да определи дали звуците идват от доматено или тютюнево растение.

Въпреки че изследването, публикувано в списание Cell , се фокусира върху домати и тютюн, тъй като те са лесни за отглеждане при контролирани условия, изследователите са тествали и други видове. „Открихме, че много растения – например царевица, пшеница, грозде и кактуси също издават звуци, когато са под стрес“, подчертава Хадани.

Точната причина за тези звуци остава неизвестна. Изследователите предполагат, че те може да са резултат от кавитация – процес, при който въздушни мехурчета се образуват и се пукат в съдовата система на растението.

