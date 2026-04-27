Останките на гигантски динозавър в Сахара преобръщат историята

Учени са открили нов вид динозавър с огромен гребен с форма на острие, който е живял много по-далеч от брега, отколкото се е смятало досега. Това откритие оспорва идеята, че спинозавридите (Spinosaurus mirabilis) са били изцяло водни, съобщава Daily Galaxy.

Екип от учени, ръководен от Пол Серено от Чикагския университет, открива вкаменелостта в Нигер през 2022 г. и след подробно проучване сега стига до заключението, че благодарение на впечатляващите си характеристики и уникални черти, Spinosaurus mirabilis е бил по-скоро сухоземен, отколкото се смяташе досега, ловувайки във вътрешни води, а не в океана.

Невероятна находка в пустинята

Всичко започва през 2019 г., когато учените откриха части от гребен и челюстни кости в Сахара. В началото те не разбираха какво представляват, но когато се върнаха през 2022 г. с по-голям екип, откриха още повече фосили и накрая откриха нов вид.

Откритието е направено в отдалечена част на Нигер, далеч от древните брегови линии.

„Това откритие беше толкова внезапно и изненадващо, че беше наистина емоционално събитие за екипа. След като един от членовете на екипа създаде 3D модели на костите, които открихме, тогава осъзнахме пълното значение на откритието“, спомня си Серено.

Най-забележителната черта на Spinosaurus mirabilis е масивният му, извит гребен, който според учените е бил покрит с кератин (като човешки нокти) и може да е бил ярко оцветен. Учените предполагат, че гребенът е бил използван за привличане на партньори или за да се покаже пред съперниците.

Краят на водната теория за спинозавъра

В продължение на много години палеонтолозите смятали, че спинозавридите са предимно водни животни, прекарвайки по-голямата част от времето си в лов на риба във водата. Spinosaurus mirabilis обаче опроверга тази теория. Открит на приблизително 500-1000 км от бреговата линия, в гориста местност, пресичана от реки, този динозавър не съответства на профила на фосилите на спинозаври, които обикновено се срещат близо до древни брегови линии.

Серено описва динозавъра като „адска чапла“, способна да навлиза в дълбоки води, но предполага, че е прекарвал по-голямата част от времето си в лов в плитки води.

„Тази „адска чапла“ е газила във вода с дълбочина до 2 метра, използвайки здравите си крака. Вероятно обаче е прекарвала по-голямата част от времето си в дебнене на големи риби в плитки води“, споделя ученият.

Уникалните зъби на динозавъра, които са се щраквали плътно един в друг, за да задържат хлъзгава плячка, показват, че е бил опитен ловец в плитки води, което допълнително подкрепя идеята, че спинозавридите не са били напълно водни животни.

