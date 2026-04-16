5 растения, за които ще съжалявате, че сте ги подрязали през април

Капка, капка, капка, малък априлски дъжд! Сега е моментът, в който всичко в градината започва да се събужда – и с него идва онова почти неустоимо желание да започнете да подрязвате, сякаш животът ви зависи от това.

Няма значение какъв е вашият стил на резитба , признайте си: виждате мъртви стъбла, обрасли храсти, всичко, което изглежда дори леко непокорно, а ножиците са навън, ръкавите ви са навити и преди да се усетите, сте на половината път от това, което изглежда като много продуктивен следобед.

Проблемът? Не всичко иска вашата помощ точно сега. Всъщност, април е едно от най-лесните времена от годината за допускане на добронамерени грешки при резитбата – такива, които не се появяват веднага, но тихо ви лишават от цветя, отслабват растенията или ви карат да се чудите защо нещо, което е процъфтявало миналата година, изведнъж изглежда малко... обезсърчително

Изкушавате ли се да подрязвате? Запомнете това: толкова много пролетно цъфтящи растения са подготвени и готови да цъфтят, след като са поставили пъпките си преди месеци. Ако ги отрежете сега, не само ще подредите – ще премахнете точно това, което чакате.

Така че, преди да посегнете към ножицата, си струва да знаете кои растения е добре да оставите на мира. За да ви помогнем, ето ръководство за пет растения, които трябва да оставите на мира през април.

Люляк

Люляците цъфтят върху стара дървесина, което означава, че цветовете се образуват върху миналогодишните издънки. Подрязването им през април е много лоша идея, тъй като премахва потенциалните цветове и ви оставя с голи клони, когато най-много искате цвят.

Форзиция

Подобно на люляците, форзицията цъфти върху миналогодишните клони. Така че, въпреки че ранното подрязване е изкушаващо за всеки, който иска да подреди разперените клони, опитайте се да се придържате към мисълта, че ще загубите яркожълтия пролетен блясък. Изчакайте, докато цветовете избледнеят, преди да подрежете и оформите храста, нали?

Божур

Божурите са олицетворение на пролетната елегантност, но те поникват рано и образуват пъпки много преди цветовете им да се отворят. Отрязването им през април е сигурен начин да премахнете тези пъпки напълно, така че изчакайте, докато листата пожълтят естествено през есента, преди да започнете каквото и да е основно подрязване.

Кървящо сърце

Сега е всеобщо призната истина, че тези нежни, извити многогодишни растения изглеждат крехки, но са изненадващо издръжливи. Все пак, спрете с резачките; листата естествено ще умрат след цъфтежа.

Глициния

Повтаряйте след нас: глицинията образува своите зрелищни цветове върху стара дървесина. Резитбата през април е ужасна идея, тъй като може да намали производството на цветове и да обърка цикъла на растеж на растението. Ако трябва да контролирате размера, най-доброто време е след цъфтежа или в края на зимата, преди пъпките да започнат да набъбват. Предупредени сте.