Дните на Земята стават по-дълги с безпрецедентна скорост: Какво се случва

Въртенето на Земята се забавя и дните стават малко по-дълги. Като цяло фактът, че скоростта на въртене на планетата се ускорява и забавя последователно с течение на времето, не е изненадващ. Нови изследвания обаче показват, че настоящата ситуация е безпрецедентна - поне през последните 3,6 милиона години история, съобщава IFL Science.

Удължаване на продължителността на дните на Земята

Теоретично, едно завъртане на Земята отнема 24 часа - понякога повече, понякога по-малко, в зависимост от гравитационното привличане на Луната и редица геофизични процеси. През юли и август 2025 г. близостта на Луната доведе до удължаване на земните дни с приблизително 1 милисекунда.

„Въпреки това, налице е и много по-голяма тенденция. Промените в климата, предизвикани от човека, затоплят планетата и топят ледените ѝ покривки, освобождавайки вода, която е била замръзнала в продължение на хилядолетия. Тъй като тази вода се топи и се разпространява по целия свят с покачването на морското равнище, тя преразпределя масата на Земята. По този начин постепенно забавя въртенето на Земята, удължавайки дните с милисекунди“, се казва в статията.

Какво казват учените?

Изследователи от Виенския университет и Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich) се опитаха да определят колко необичайно е настоящото забавяне на въртенето на Земята и дали това се е случвало и преди. Проучването е публикувано в Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Екип от учени е стигнал до заключението, че продължителността на земния ден в момента се увеличава с около 1,33 милисекунди на век, главно поради покачването на морското равнище, причинено от топенето на леда.

„Те откриха, че това се случва с безпрецедентна скорост в сравнение с всеки друг период през последните 3,6 милиона години. И това вероятно не е краят на историята. С очакваното по-нататъшно затопляне и топене на ледените покривки през следващите десетилетия, този ефект само ще се засили“, отбелязва публикацията.

Бенедикт Соя, професор по космическа геодезия в ETH Zurich, казва, че това бързо удължаване на деня може да се отдаде предимно на човешкото влияние. Учените смятат, че до края на 21-ви век изменението на климата ще има дори по-голямо влияние върху продължителността на деня, отколкото Луната.

„Въпреки че промените са само милисекунди, те могат да причинят проблеми в много области, като например прецизната космическа навигация, която изисква точна информация за въртенето на Земята“, обясниява той.

Макар че е малко вероятно хората да забележат това, е възможно да възникнат определени проблеми в технологиите, които разчитат на прецизно отчитане на времето. Това се отнася за GPS сателити или сложни финансови мрежи – дори най-малкото отклонение в въртенето на Земята може да наруши работата на внимателно калибрирана система.

