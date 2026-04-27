Учени пренаписват историята на произхода на човека

Според учените, корените на съвременния човек не са били единична изолирана популация, а съвкупност от свързани популации с постоянен поток от гени.

Учените поставиха под въпрос една от най-простите версии за човешкия произход - идеята, че всички съвременни хора са произлезли от една-единствена предкова популация в Африка, според Science Daily.

Какво откриха учените?

В проучване от 2023 г., ръководено от Брена Хен, професор по антропология и Център за геном в Калифорнийския университет в Дейвис, учените провеждат сравнителен анализ на генетичния материал на съвременните африкански популации и фосилни останки от ранни популации на Homo sapiens. Резултатът е модел на човешката еволюция, в който традиционното родословно дърво е заменено от нещо, наподобяващо мрежа от тясно свързани помежду си клонове.

Отбелязва се, че изследователите като цяло са съгласни, че Homo sapiens произхожда от Африка. Остава обаче въпросът как ранните човешки групи са се разделяли, мигрирали, събирали отново и са си влияли взаимно по целия континент.

„Тази несигурност произтича от ограниченията на данните за фосили и древна ДНК, както и от факта, че находките от фосили не винаги отговарят на очакванията, базирани на модели, конструирани с помощта на съвременна ДНК. Това ново изследване променя разбирането ни за произхода на вида“, казва Хен.

Като цяло, учените са тествали няколко конкуриращи се хипотези за човешката еволюция и миграция в Африка. Анализът е включвал геномни данни от Южна, Източна и Западна Африка.

В публикацията се добавя, че по-голямата част от изследването е базирано на 44 наскоро секвенирани генома на съвременни членове на народа Нама от Южна Африка. Това местно население е известно с необичайно високото си ниво на генетично разнообразие.

Учените са събрали проби от слюнка от селяни между 2012 и 2015 г. Тези проби са помогнали на екипа да определи дали човешкият произход е свързан с един-единствен източник или е по-широко разпространен и взаимосвързан.

Една от най-правдоподобните теории е, че най-ранното разминаване между ранните човешки популации, което все още може да се открие при съвременните хора, е станало преди приблизително 120 000–135 000 години. Преди това разминаване, две или повече слабо диференцирани популации на Homo са обменяли гени в продължение на стотици хиляди години.

Според учените, произходът на съвременните хора не е от една изолирана популация, а от съвкупност от свързани популации с постоянен поток от гени. Авторите на изследването смятат, че този мрежов модел може да обясни генетичното разнообразие на човека по-добре от по-старите модели.

Съавторът на изследването Тим Уийвър, професор по антропология в Калифорнийския университет в Дейвис, който изучава ранни човешки вкаменелости, заяви, че откритията променят начина, по който учените трябва да мислят за по-старите обяснения.

Освен това, публикацията подчертава, че изследването има значение за начина, по който учените интерпретират палеонтологичните данни. Според учените, само от 1 до 4% от генетичната диференциация сред съвременните човешки популации може да се проследи до вариации между тези популации на предците.

Изследователите стигнали до заключението, че корените на човечеството може да са били широко разпространени както географски, така и генетично, но не е задължително да се разделят на рязко отчетливи човешки форми.

Последващи изследвания

Изданието добавя, че след проучването от 2023 г. учените са направили още няколко важни открития. Например, проучване, публикувано през 2024 г. в списанието Nature Ecology & Evolution, съобщава за 9000 години генетична приемственост в най-южната част на Африка.

В друго проучване, публикувано в списание Nature през 2025 г., учените анализирали геномите на 28 древни южноафриканци, живели преди между 10 200 и 150 години. Изследователите установили, че тези древни южноафриканци са притежавали генетично разнообразие, което се простира отвъд диапазона, наблюдаван при съвременните хора.

Всички тези изследвания подкрепят една обща идея: човешкият произход не е резултат от едно-единствено събитие на едно-единствено място. Вместо това, хората са били оформени от многобройни популации, дълбоко африканско разнообразие и дълги периоди на взаимодействие по целия континент.

