Учени: Кой плод трябва да ядете всеки ден, за да подобрите здравето на черния дроб

Флавоноидите са естествени съединения, които растенията използват, за да оцелеят и да се диференцират. Те помагат за формирането на цвета, привличат опрашители и предпазват растенията от UV радиация, вредители и болести, пише Earth, позовавайки се на научни изследвания.

„Чай, червено вино, тъмен шоколад, горски плодове, цитрусови плодове, ябълки, лук и листни зеленчуци съдържат флавоноиди“, се казва в статията. Казано по-просто, флавоноидите помагат за защитата на клетките от нестабилни молекули, които могат да причинят вреда с течение на времето.

В публикацията се съобщава, че проучването предполага връзка между диета, богата на флавоноиди, и по-добро здраве на сърцето и черния дроб, подобрена съдова функция, намалено възпаление и възможна защита срещу някои видове рак и свързан с възрастта когнитивен спад.

Изданието отбелязва, че ябълките често се смятат за идеален избор за подобряване на цялостното здраве. Това е така, защото са достъпни, лесни за намиране и хранителните им свойства са високо ценени.

„Освен флавоноидите, ябълките съдържат специални съединения, които изглежда помагат на орган, който често остава незабелязан, докато не възникнат проблеми - черния дроб“, се съобщава в публикацията.

В него се добавя, че скорошна публикация в The American Journal of Clinical Nutrition отбелязва обещаваща връзка между определени растителни диети и намален риск от чернодробни заболявания.

Съавторът на изследването Уилям Бел от Университета на Източна Англия установи, че хората, които редовно консумират храни, богати на флавоноиди, изпитват ползи отвъд типичното намаляване на холестерола или кръвното налягане.

Освен това, флавоноидите са растителни съединения, които помагат за защитата на живите клетки от стрес. Тези съединения се намират в различни храни, но ябълките са един от най-богатите източници.

Изданието добавя, че ябълките съдържат също фибри, витамини и други антиоксиданти. Затова не е изненадващо, че те постоянно се споменават в дискусии за здравословен начин на живот.

„Това допълнително фибри, особено от кората, като цяло насърчава здравословното храносмилане“, отбелязва изданието.

Според експертите, всяко подобрение в храносмилането често има косвен положителен ефект върху други органи, по-специално върху черния дроб. Важно е да знаете, че ябълките съдържат два вида фибри: разтворими и неразтворими. И двете форми могат да помогнат за здравословното храносмилане.

„Освен това, много витамини и антиоксиданти, които се намират в ябълките, могат да помогнат на черния дроб да се прочисти от вредни вещества“, отбелязва изданието.

Изследователите са съгласни, че фибрите и полифенолите, открити в ябълките, помагат за понижаване на нивата на холестерола в черния дроб. С течение на времето тази здравна подкрепа може да се окаже решаваща за тези, които са изправени пред потенциални проблеми с черния дроб.

Малки промени, като например добавянето на този плод към ежедневните ви хранения, могат да се натрупат и да помогнат за укрепване на защитата ви срещу чернодробен стрес.

Въпреки че научните изследвания непрекъснато се развиват, много експерти твърдят, че здравословното хранене никога не излиза от мода, а ябълките се вписват идеално в тази философия.

Не всеки обича да яде сурови плодове, така че изданието отбелязва, че нарязаните ябълки с овесени ядки или ябълково пюре с щипка канела могат да бъдат също толкова полезни.

