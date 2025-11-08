Откриха печат, който потвърждава библейските събития

Изданието "Дейли Мейл" съобщава за важна археологическа находка, която доказва, че събитията, описани в Библията имат научна основа. Археолозите казват, че фрагментът предоставя рядка представа за политическите, икономическите и дипломатическите отношения на древния Близък изток. Той също така потвърждава, че библейските разкази за събитията са имали реална историческа основа.

Археологическа находка, която доказва, че библейските събития наистина са се случили

Близо до Храмовия хълм, в района на древен дренажен канал, е открита находка отпреди около 2700 години, съобщава "Дейли Мейл".

Фрагмент с размери само 2,5 см съдържа текст, в който Асирийската империя се оплаква от забавянето на плащането на данък от Юдейското царство. Надписът напомня за първия ден от месец ав, който съответства на 11-ия месец от еврейския календар, когато Юдея е трябвало да плати дълга.

Изследователи от университета Бар-Илан предполагат, че този документ е свързан със събитията, описани в Книгата на царете, когато царят на Юдея, Езекия, е бил принуден да плати на асирийския владетел Санхериб 300 таланта сребро и 30 таланта злато, за да избегне нападение.

"Този малък фрагмент може да разкаже важна история. Той е част от глинен печат - була, който удостоверява официални документи и писма. Този фрагмент е пряко доказателство за съществуването на официална кореспонденция между Асирия и Юдея", казват изследователите.

Както обяснява д-р Анат Коен-Вайнбергер от Израелската агенция за антики, анализът на състава на глината разкрива, че тя не е местна. Минералният ѝ състав съвпада с този на скалите от басейна на река Тигър - района на древните асирийски градове Ниневия, Ашур и Нимруд. Това предполага, че фрагментът може да е бил част от официален пакет документи, изпратен до Юдея.

Откритието предоставя и рядка представа за политическите и икономическите отношения на древния Близък изток и потвърждава реалността на библейските събития.

Друго интересно откритие на учените е свързано с разпятието на Христос. Използвайки съвременни криминалистични техники, те успяват да пресъздадат "истинския" вид на трънения венец на Исус въз основа на местоположението на кървави петна върху Торинската плащаница - платът, за който се смята, че е бил увит около тялото му след разпятието му.

