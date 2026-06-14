Археолози откриха запечатан саркофаг, пълен с мумии

Близо до мавзолея на Ага Хан в Асуан археолози са открили скрита подземна гробница, съдържаща запечатан варовиков саркофаг с дължина близо два метра. Това уникално откритие е част от по-мащабно проучване на древния некропол, датиращ от времето на Птолемеите и Римската империя. Това съобщава „Дейли Галакси“, позовавайки се на египетското Министерство на туризма и антиките.

Скрита гробница и йероглифи - откритието на археолозите близо до мавзолея на Ага Хан в Асуан

Входът към новооткритата гробница започва със спускане по девет стъпала, водещи дълбоко под земята. По протежение на двете стъпала археолозите открили специални пейки, които древните жители използвали за дарове по време на погребални ритуали.

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В самото дъно на подземието изследователите открили масивен саркофаг, стоящ върху платформа, издълбана директно в скалната стена. Паметникът имал перфектно запазени вертикални йероглифни надписи, съдържащи молитви, посветени на местни божества. Древни текстове помогнали на учените бързо да идентифицират собственика на тази подземна гробница. Оказа се, че това е чиновник на име Ка-Месиу, чието лице и перука били щателно изваяни върху самия капак.

Гробницата е съдържала и няколко мумии, включително останките на деца. Изследователите в момента не са сигурни дали всички тези тела са били погребани в самия саркофаг.

Тази впечатляваща гробница е само малка част от обширен погребален комплекс, отдавна използван от хората по южната граница на Египет. Според учените над 400 погребения вече са картографирани на площ от над 75 000 квадратни метра.

Учените предполагат, че общата площ на цялото гробище може наистина да достигне невероятните 200 000 квадратни метра. Това предполага, че действителният размер на некропола е значително по-голям, отколкото първоначално се е смятало по време на първоначалните разкопки.

По онова време Асуан е бил силно мултикултурен регион, където египтяни, нубийци, перси, гърци и римляни са съжителствали мирно. Следователно откритото огромно гробище е служило на изключително разнообразна местна общност в продължение на много векове.

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„Новооткритите гробници предлагат нова представа за социалната динамика на региона през периода на Птолемеите и Римската империя и затвърждават историческия статут на Асуан като основен културен център в Южен Египет“, казва министърът на туризма и антиките Шериф Фати.

Изследвания с помощта на съвременни технологии

Този обширен некропол е позволил на археолозите да разберат по-добре еволюцията на погребалните практики. Мохамед Исмаил Халед, генерален секретар на Върховния съвет по антики, съобщи, че различни социални групи са погребвали мъртвите си в различни части на комплекса. Местните елитни семейства традиционно са строили гробниците си на самия връх на каменното плато. Членове на средната класа са били погребвани предимно по склоновете близо до съвременния мавзолей на Ага Хан.

Откритите артефакти и мумифицирани останки датират от периода от трети век пр.н.е. до втори век сл.н.е. Учените продължават активно да изследват други области на тази територия, използвайки съвременна техника.

Скорошна компютърна томография на две мумии от друга близка гробница даде неочаквани резултати. Учените откриха, че това не са майка и дете, както се смяташе досега, а две деца на възраст от 4 до 9 години.

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