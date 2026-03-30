В битка срещу пролетна депресия - да си върнем вкуса към живота

Пролетта обикновено се свързва с възраждането на живота, обновление и прилив на енергия. Но при някои хора този период се превръща във време на емоционален срив и катаклизми. Според резултати от редица проучвания, приблизително 15-20% от хората изпитват депресивни симптоми именно през пролетните месеци. Сред специалистите по психология това явление е известно като пролетна депресия или пролетно афективно разстройство и то има по-остри симптоми от подобните състояния през есента и зимата. На какво се дължи това и как да се преодолее пролетната меланхолия?

Психическото здраве е толкова важно, колкото и физическото. Проект насочва вниманието към подрастващите

Невробиологични механизми

Съвременната невронаука обяснява пролетната депресия като сложно взаимодействие между биохимични, хормонални и циркадни фактори. Промените в нивата на серотонин и мелатонин, които регулират настроението и циклите на сън-бодърстване имат ключова роля. Анализ от 2023 г., публикуван в Journal of Affective Disorders, който включва данни от 47 проучвания, обхващащи над 120 000 пациенти, показва статистически значимо 28%-но увеличение на честотата на обостряния на депресивното разстройство през пролетта в сравнение с други сезони. Хората с анамнеза за биполярно разстройство са особено уязвими.

Още: Руснаците все по-тревожни и в депресия, властите с неадекватно обяснение

Рязкото увеличаване на дневните часове нарушава установената функция на супрахиазматичното ядро ​​на хипоталамуса, основният циркаден регулатор на тялото. При предразположени към депресия хора, това предизвиква десинхронизация на биологичния часовник. Проучване от 2024 г. на Университета в Питсбърг установява, че пациентите с пролетна депресия изпитват 2-3 часа забавяне на фазата на циркадния си ритъм спрямо нормалното, което корелира с тежестта на симптомите.

"Син понеделник": Защо това е най-депресиращият ден в годината

Специфична симптоматика

Пролетната депресия има специфична симптоматика, която я отличава от класическия депресивен епизод. Типичната триада включва депресивно настроение, апатия и парадоксална хиперсомния (състояние, при което човек изпитва силна умора след дълъг период на сън или чувство на дезориентираност при събуждане), свързани с увеличаване на дневните часове. Повечето пациенти се оплакват от тежка апатия, нарушена концентрация, постоянна сънливост и намалена работоспособност, настъпили през март месец, която обикновено се повтаря през годините по едно и също време. Често при тези хора се наблюдава дефицит на витамин D.

Като терапия: Как физическата активност помага да се справим с депресията

Биохимични рискови фактори

Мащабно проучване, проведено в скандинавските страни през 2023 г., включващо 8500 души, установява пряка връзка между ниските нива на витамин D и риска от развитие на пролетна депресия. При пациенти с ниски нива на витамин D рискът от пролетни депресивни епизоди може да се увеличи 3,2 пъти. Дефицитът на магнезий също играе значителна роля. Този минерал участва в над 300 биохимични реакции, включително синтеза на серотонин. Според Американската психиатрична асоциация до 60% от пациентите с депресия имат недостатъчни нива на магнезий.

Депресия и апатия след празниците: Защо се случва и какво да правим?

Психологически механизми

Когнитивният модел на пролетната депресия предполага наличието на неадаптивни вярвания и завишени очаквания, свързани със сезона. Хората несъзнателно очакват, че идването на пролетта автоматично ще подобри настроението им и ще увеличи енергията им. Когато това не се случи, възникват разочарование и самокритика, които изострят депресивните симптоми.

Човекът не трябва да е буден след полунощ: Учените предупреждават

Повечето пациенти, обърнали се към специалист заради пролетната си депресия споделят за нарастваща тревожност и апатия през април. "Всички са щастливи от пролетта, така че трябва да има нещо нередно с мен" или "Би трябвало да се чувствам енергичен през пролетта", смятат някои. Социалният натиск и сравнението с други чрез социалните медии изострят негативните преживявания. Проучване, извършено през 2024 г. установява, че активното използване на социалните медии е свързано с тежестта на пролетните депресивни симптоми при млади хора на възраст 18-35 години.

За първи път - обявиха сериозни странични ефекти на антидепресантите

Практически препоръки за превенция

1. Излагане на светлина

Прекарването на повече време на естествена светлина сутрин стабилизира циркадните ритми. Препоръчват се между 30-60 минути на открито сутрин, за предпочитане между 8:00 и 10:00 часа.

2. Физическа активност

Около 150 минути аеробни упражнения с умерена интензивност седмично имат сериозен антидепресивен ефект, сравним с действието на леките антидепресанти. Дейностите на открито, които съчетават физическа активност и излагане на светлина, са особено ефективни.

3. Структуриране на деня

Поддържането към постоянен режим, най-вече точни часове за лягане и събуждане, включително през уикендите, е от решаващо значение за стабилизиране на циркадните ритми. Изследванията показват, че нередовният график на съня увеличава риска от депресивни епизоди с 30%.

4. Социална активност

От особена важност е и поддържането на социални контакти. Планирането на различни дейности и събирания с близки противодейства на изолацията, която е ключов фактор за поддържането на депресията.

5. Ограничаване на алкохола и кофеина

Употребата на алкохол влошава депресивните симптоми и нарушава съня. Прекомерната консумация на кофеин може да увеличи тревожността и да попречи на заспиването.

6. Информационна хигиена

Една трета от лекарите и сестрите ни страдат от депресия. Каква е ситуацията в Европа?

Информационното претоварване от социални мрежи и телевизия влошава състоянието при чувствителните хора през пролетта. Специалистите препоръчват да се изключват всички известия на мобилния телефон всеки ден след 21:00 часа. Безкрайният информационен поток има изключително разрушителен ефект върху нервната система, той претоварва мозъка и пречи на процеса на почивка.

7. Щадете се

Свързването на пролетта с новото начало често ни кара да поставяме по-високо летвата на постиженията ни. Истината е, че точно тогава не трябва да го правим. Разделете голямата задача на малки стъпки. Добре и да се съсредоточите върху себе си и своите желания, като не забравяте за важността на здравословното хранене.

Кога е необходима професионална помощ

Есенна умора и лошо настроение: 10 доказани начина бързо да върнеш енергията си

Търсенето на професионална помощ е необходимо, ако симптомите продължават повече от две седмици, наблюдава се значителен спад във функционирането на човека, появяват се мисли за самоубийство или е невъзможно да се изпълняват работни задължения или да се грижите за себе си. Своевременното лечение подобрява прогнозата и намалява риска от хронично развитие на депресивното разстройство.

Снимки: iStock

Как да се справим с пролетната депресия?