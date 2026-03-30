Гол мъж с пистолет изкарал акъла на Нана Гладуиш

Нана Гладуиш е от хората, които въпреки трудностите в живота и необикновените предизвикателства, успяват да намерят винаги мотивация, вярвайки че по-добрите дни предстоят. Самата тя е човек, който обич приключенията - неслучайно и от дълго време живее в чужбина, а пътешествията са част от ежедневието ѝ. "Аз съм от хората, които обичат да се предизвикват, обичат или даже не толкова обичат, но съм свикнала животът ми да е out of the box, извън стандарта. Стандартните неща ме убиват. Стандартните хора, стандартните дни", обясни тя по време на интервю за "Тази събота и неделя" по bTV.

За последното си семейно пътуване Нана разказа с много вълнение, но сподели и за стресираща ситуация, която била част от дългото пътешествие.

"Попаднахме в един много непривлекателен район за туристи. Както си пътувахме с колата, в един момент видяхме мъж, гол до кръста, с пистолет, и жена до него, гледаща подозрително. Беше малко стресиращо", разказа Нана за напрегнатото преживяване в Мисисипи.

Още: Станах кралица: Нана Гладуиш "изби рибата" (ВИДЕО)

Нана сподели подробности и за последната си диагноза: "Последното ми преживяване беше свързано с откриване на образование, което се оказа рак на кожата. Шофирах и по телефона ми казаха, че биопсията ми е излязла положителна. Започнаха да използват терминология, която аз не можах да разбера."

"Прибрах се, отворих вратата и казах: "имам рак на кожата". Аз преминах през много сериозни неща. Първата ми диагноза беше свързана с твърдението, че аз няма да оцелея. В тази диагноза нещата изглеждаха по-позитивни. В повечето случаи лечението е оперативно, нямаше нужда от допълнителна терапия, освен защитата от слънцето."

"Докато се възстановявах от тази оперативна интервенция, започна да ме притеснява и друго нещо на главата. Отидох пак в болницата, изрязаха го – слава богу, не излезе опасно. След това изрязаха още две неща. Дори когато лечението е сравнително бързо, стресът отключва огромен страх", сподели тя.

Още: Нана Гладуиш разказа за голямо пътешествие и инцидент с ракета за тенис (ВИДЕО)

"Опитвам се да филтрирам страховете си, мислите си. Опитвам се да отклонявам вниманието си. Опитвам се да се грижа за себе си, за здравето си, защото аз освен пациент съм човек, който помага на пациенти. Имам пациентска организация и едно от нещата, които казваме, е: "здравето е наш ангажимент".