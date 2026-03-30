Находка в България: Откриха фосил на древна маймуна, която е могла да ходи на два крака

В България е открита фосилна останка на маймуна Graecopithecus freybergi, на възраст над 7 милиона години, която е можела да ходи на два крака. Това съобщава изданието Science Alert. Ето какво откриха учените за тази находка и може ли тя да на човешки прародител.

Древната маймуна, която е можела да ходи на два крака

Учените смятат, че това животно е живяло преди приблизително 7-7,2 милиона години и е тежало приблизително 24 килограма. Това е възрастна женска, с размерите на малко шимпанзе. Бедрената кост е открита при разкопките Азмак, където преди това са били откривани други останки от този вид.

Изследователите отбелязват анатомичните особености на бедрената кост. По-специално, дългата шийка на костта и характерните места за закрепване на мускулите могат да показват движение на два крака. Освен това, структурата на външния слой на костта показва натоварванията, присъщи на вертикалното движение.

В същото време, вкаменелостта показва и характеристики, типични за четириноги същества. Проучването отбелязва, че тази маймуна е могла да комбинира различни начини на придвижване: ходене изправено в определени ситуации, но също и движение на четири крака.

Според авторите на изследването, ходенето на два крака може да се е развило в променяща се среда – когато гористите райони постепенно са се трансформирали в савани. При такива условия, изправеното ходене може да е помагало на животните да изследват територията си, да търсят храна или да транспортират малките си.

Изследователите също така предполагат, че човешките предци може да са възникнали не само в Африка, но и в Балканския регион. Те изказват хипотезата, че изменението на климата в източното Средиземноморие може да е улеснило миграцията на бозайници към Африка.

Тази теория обаче остава спорна. Някои учени отбелязват, че няма достатъчно доказателства, за да се преосмисли африканският произход на хората.

„Хоминин или дори прародител на хоминид (съвременна африканска маймуна), разположен на сравнително изолирано място в Южна Европа, няма голям географски смисъл като прародител на съвременните африкански маймуни или по-специално като най-ранен прародител на африканските хоминини“, казва Рик Потс от Смитсониън.

