Учени откриха фосили на изчезнали маймуни в подводна пещера

Набор от фосили, открити в подводни пещери в Доминиканската република, позволява на учените да получат по-ясна представа за изчезналия примат Antillothrix bernensis, живял преди приблизително 10 000 години, според The ​​Daily Galaxy.

Откритието на учените с вкаменелости от примати

Откритието е направено на остров Испаньола, където вкаменелостите от примати са изключително редки. Според проучване, публикувано в Journal of Human Evolution, обектът съдържа най-голямата колекция от вкаменелости на маймуни, откривана някога на остров.

Тези фосили са открити в наводнената пещерна система Куева Мачо. Учените са открили седем черепа, пет челюстни кости и множество други скелетни фрагменти на едно място.

Проф. Шивон Кук от университета „Джонс Хопкинс“ заяви, че наличието на толкова голям брой добре запазени черепи позволява изучаването на разликите между индивидите, нещо, което обикновено не е възможно с единични находки.

„Тези фосили ни помагат да разберем по-добре анатомията на Antillothrix, което може да ни помогне да идентифицираме факторите на околната среда, които може да са довели до изчезването му“, казва тя.

„Тези данни в крайна сметка могат да насочат разработването на политики за опазване на останалото разнообразие от бозайници в Карибите и другаде“, споделя ученият.

Използвайки 3D модели, учените реконструирали черепите, за да разберат по-добре външния вид на Antillothrix bernensis. Според изследователите мъжките и женските са били приблизително с еднакъв размер, тежащи до 2,2 кг. Това вероятно показва, че на практика не е имало конкуренция между мъжките.

Освен това, зъбите разкриха още една част от историята на учените. Закръглената им форма и малките им кучешки зъби показват, че диетата на Antillothrix bernensis се е състояла предимно от плодове. Въз основа на това, изследователите заключават, че това класифицира вида като плодояден примат.

„Изучаването на тези животни отваря прозорец към миналото и ни помага да оценим по-добре настоящото и миналото биоразнообразие на Доминиканската република и Хаити“, подчертава проф. Кук.

