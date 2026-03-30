България е отличник в ЕС по запаси на газ

На фона на енергийната криза, предизвикана от войната в Близкия изток, се оказва, че България е сред държавите в Европейския съюз, които имат най-големи запаси от природен газ в подземните си газови хранилища, предаде БГНЕС.

Вече месец САЩ и Израел си разменят удари с Иран, а конфликтът доведе до блокирането на Ормузкия проток, през който преминават около 1/5 от световните доставки на природен газ и петрол.

Цените на петрола скочиха шоково, а след ударите по инфраструктурата на втория по големина производител и износител на втечнен природен газ Катар, страховете за недостиг на "синьо гориво“ се превърнаха в реалност. Газът за Европа поскъпна драстично - с цели 35%.

Още: Собствен добив на газ и задължително условие за управление: Божидар Божанов разясни

Тази продължаваща криза поставя с пълна сила все по-належащия въпрос как страните от ЕС ще задоволят своите нужди от газ.

Къде е България по газови запаси

В цяла Европа, както и в България, настъпва периода, в който се нагнетява газ в хранилищата за следващия отоплителен сезон на мястото на вече използваните резерви.

Оказва се, че според статистиката България е сред най-добре обезпечените в това отношение.

Още: Газ към газта: Масово инсталиране на газови уредби заради високите цени на горивата

Страната ни е на 6-о място по запълняемост на своето единствено газово хранилище в "Чирен". Към 27 март то е запълнено на 35.26%, сочат специализираните данни.

България е изпреварена само от Португалия (86.78%), Испания (55.91%), Полша (45.74%), Италия (43.68%) и Австрия (35.39%).

Причината Португалия и Испания да са лидери е в това, че те разполагат с добре развита инфраструктура за внос на ВПГ, по-ниска зависимост на електропроизводството от газ и развитие на възобновяемите източници, което значително намалява тяхната уязвимост.

Общата европейска подготовка като цяло обаче не е особено добра към момента - подземните газови хранилища в ЕС са пълни едва на 28.3% или 323 тереватчаса към 27 март.

Сред най-уязвимите страни е Германия, чиито хранилища са пълни само на 22.29%. Другата голяма икономическа сила в Съюза Франция се намира в сходно положение с близки нива от 21.86%.

Нидерландия е в най-критично положение, тъй като хранилищата на страната са пълни само на 5.63% или 8 тераватчаса.