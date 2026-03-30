Австралия прави обществения транспорт безплатен

Австралия ще направи обществения транспорт безплатен на фона на повишаващите се цени и кризата с горивата. Това е опит да се насърчат хората да слязат от колите си и да се облекчи скокът в търсенето на гориво. Безплатният транспорт е временна мярка, чиято загуба възлиза на около 71 млн. долара.

ОЩЕ: По-скъпи горива - по-скъп транспорт: Ще се вдигнат ли цените на билетите в София?

Щата Виктория премахва цените на билетите за април, докато Тасмания ще предлага безплатно пътуване от края на март до края на юни. Премиерът на Освен автобусите и фериботите по река Дервент ще бъдат безплатни в целия щат от 30 март до 1 юли.

Други щати - Нов Южен Уелс, Куинсланд, Южна Австралия и Западна Австралия няма да въведат мярката. "Тази ситуация ще продължи повече от месец", каза министърът на транспорта на Нов Южен Уелс, обяснявайки решението.

Вместо това те се фокусират върху други мерки за подкрепа:

ниски цени на билетите - например 50 цента в Куинсланд,

отстъпки за възрастни хора и студенти,

субсидии и политики за облекчаване на цените на горивата.

Australia to make public transport free amid fuel crisis



Victoria is scrapping fares for April, while Tasmania will offer free travel from late March until the end of June.



Other states (New South Wales, Queensland, South Australia and Western Australia) have ruled out the… pic.twitter.com/foNrcaFKFi — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2026