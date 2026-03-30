Австралия прави обществения транспорт безплатен

30 март 2026, 13:50 часа 152 прочитания 0 коментара
Австралия ще направи обществения транспорт безплатен на фона на повишаващите се цени и кризата с горивата. Това е опит да се насърчат хората да слязат от колите си и да се облекчи скокът в търсенето на гориво. Безплатният транспорт е временна мярка, чиято загуба възлиза на около 71 млн. долара. 

Щата Виктория премахва цените на билетите за април, докато Тасмания ще предлага безплатно пътуване от края на март до края на юни. Премиерът на Освен автобусите и фериботите по река Дервент ще бъдат безплатни в целия щат от 30 март до 1 юли.

Други щати - Нов Южен Уелс, Куинсланд, Южна Австралия и Западна Австралия няма да въведат мярката. "Тази ситуация ще продължи повече от месец", каза министърът на транспорта на Нов Южен Уелс, обяснявайки решението.

Вместо това те се фокусират върху други мерки за подкрепа:

  • ниски цени на билетите - например 50 цента в Куинсланд,
  • отстъпки за възрастни хора и студенти,
  • субсидии и политики за облекчаване на цените на горивата.

Виолета Иванова
