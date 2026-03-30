Учени откриха праисторическа гробница в Сахара, която ги изненада

Дълбоко в пустинята Сахара лежат стотици древни човешки скелети, погребани там в продължение на хиляди години. Екипи от археолози посетиха мястото и определиха на кого принадлежат останките.

Мистериозна древна гробница в Сахара

Районът на находката е известен като Тенере. Номадските легенди наричат ​​този регион „мястото, където камилите се страхуват да стъпят“ и репутацията му е напълно заслужена. Освен ослепителните пясъчни бури и парещата жега от 49°C (120°F), територията е обширна, безплодна и до голяма степен без пътища, пише Iflscience .

Какво е специалното на Тенере? Въпреки опасностите, учените са привлечени от Тенере от 50-те години на миналия век, защото се намира над едно от най-богатите находища на динозаври в Африка.

Откриха мистериозни тъмни плата в Сахара

През 2000 г. екип, воден от палеонтолога Пол Серено от Чикагския университет, се впуска в търсене на праисторически животни в дюните. Серено вече е известен с откриването на няколко нови вида динозаври в региона през 90-те години на миналия век. Но тогава екипът му се натъква на човешки останки, както и на керамични парчета, мъниста, върхове на стрели и други каменни артефакти.

Това място става известно като Гоберо. По-нататъшни разкопки разкриват, че тази гробница съдържа приблизително 200 човешки скелета, както и хиляди артефакти. Някои от най-старите останки датират от приблизително 8000 г. пр.н.е.

Наличието на гробище в пустинята Тенере, една от най-недостъпните части на Сахара, изглежда изключително необичайно през 21-ви век. Необичайното му местоположение обаче става по-разбираемо, когато се има предвид, че е основано по време на ерата на „Зелената Сахара“, когато мусоните са превърнали пустинята в буен пейзаж от езера, хипопотами и крокодили.

Сахара е подложена на циклична трансформация, която измества климата от сух към влажен приблизително на всеки 21 000 години. Последният период, когато Сахара е била зелена гора, е настъпил между 15 000 и 5000 години, около времето, когато се е появил Гоберо. През част от този период Гоберо се е намирал до голямо сладководно езеро, осигуряващо вода, риба и прехрана на хората, които са се заселили там.

Кой е живял в Гоберо?

Но през целия този период климатът на Сахара се е променял – модел, отразен в човешките култури, обитавали Гоберо. Около 7700 г. пр.н.е. мястото е било заето от ловци-рибари, които основали най-старото известно гробище в Сахара, но били принудени да го изоставят поради хилядолетна суша между 6200 и 5200 г. пр.н.е. Когато дъждовете най-накрая се завърнали, друга група заела тяхното място. Времето им обаче също било прекъснато, когато сушата заляла Сахара преди около 5000 години.

НАСА засне странно образувание в Сахара

Тези две групи не само са имали различни култури, но и са се различавали по поразителни физически характеристики. Първите са били здрави и могъщи, докато вторите са били забележимо слаби. И все пак, по някакъв начин, и двете групи са избрали една и съща земя, за да погребат мъртвите си.

„На пръв поглед е трудно да си представим две по-биологично различни групи хора, които погребват мъртвите си на едно и също място. Най-голямата загадка е как изглежда са успели да направят това, без да обезпокоят нито един гроб“, коментира членът на изследователския екип Крис Стояновски, биоархеолог в Университета на щата Аризона.

Може би Гоберо е само началото на историята. Сахара е постоянно променящ се дюнен пейзаж. Ако такова необикновено място като Гоберо е могло да остане неоткрито в продължение на хилядолетия, докато не бъде открито от ловци на динозаври, пустинята почти сигурно крие още повече тайни.

