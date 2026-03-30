Ислямският лидер в Босна и Херцеговина ядоса пратеник на Тръмп

Лидерът на мюсюлманите в Босна и Херцеговина реис Хюсеин Кавазович изглежда ядоса пратеникът на Тръмп за борбата са антисемитизма Йехуда Каплун, който отправи предупреждение към външния министър на страната. Причината за това е послание на ислямския лидер в Сараево, че светът е заплашен от "религиозен фанатизъм и ционизъм", съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на съобщения в местните медии.

В събота вечер ръководителят на босненската дипломация потвърди в ефира на Face TV, че пратеникът на Тръмп е поставил под въпрос посланието на ислямския лидер.

"Злото си е зло", продължава ислямският лидер

Главата на босненските мюсюлмани обаче отхвърля тези обвинения. „Злото си е зло, а престъплението си е престъпление, независимо кой го извършва и кои са неговите жертви. Това не само не е антисемитизъм, но ясно разделя еврейския народ и еврейската вяра от онези, които прилагат определени политики“, каза Кавазович пред информационната агенция на Ислямската общност на Босна и Херцеговина (MINA).

Той добави, че от началото на конфликта в Близкия изток последователно осъжда насилието и престъпленията, като подчерта, че ще продължи да се противопоставя на войните, оправдани от религията, и да осъжда всяка форма на радикализъм и екстремизъм.

„Няма да се съглася с изфабрикувани обвинения в антисемитизъм, идващи от известни и злонамерени политически и лобистки кръгове", подчерта той, изразявайки убеждението си, че американските партньори няма да се подведат на опити за „разрушаване на отношенията между мюсюлмани и евреи".