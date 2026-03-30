Мария Игнатова се върна в спомените си с пленителни ретро СНИМКИ

Популярната водеща Мария Игнатова предизвика вълна от носталгия сред феновете си, след като сподели няколко очарователни кадъра от 90-те години в своя Instagram профил. В публикацията си тя се обръща към миналото с усмивка и доза самоирония, показвайки снимки от своята младост — период, който описва като изключително емоционален, много хаотичен и изпълнен с незабравими преживявания.

С чувство за хумор

Игнатова се включи към един от последните трендове в социалните мрежи, отговарящ на въпроса "Как си изглеждал в миналото". Чрез кратка ротация на няколко снимки във видео тя привлече вниманието на последователите си.

Още: Хаосът в живота на Дънди: Подпалихме общежитие и спахме в асансьор

Както обикновено, тя подходи с чувство за хумор и към поста си написа: "Аз пораснах, веждите - не", вмъквайки самоирония и малка шега към самата себе си.

"Изобщо не знаех къде се намирам, защо се намирам и накъде съм тръгнала… Сега знам само първото и то не всеки ден", допълни тя в коментарите на публикацията, която събра много реакции и позитивни думи. Последователите и близките на Мария отбелязаха нейната естествена красота и чар, които изглежда, че с времето и годините остават непроменени.

С публикациите си в социалните мрежи, Игнатова често забавлява феновете си. Чрез непринуденост, леки закачки и шеговити изказвания, тя успява да направи добро впечатление в своите цветни постове, в които показва едни от най-хубавите ѝ моменти от ежедневието си.