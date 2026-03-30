Археолози откриха оръжия на 3000 години с космически произход

Археолози откриха уникален артефакт от културата Сансиндуй в Китай, изработен от метеоритно желязо преди повече от 3000 години. Това откритие революционизира разбирането ни за металургичните познания на древната цивилизация, тъй като предметът е създаден много преди широкото разпространение на желязото. Изданието Sciencealert пише за това.

Откритието на археолозите

Необичаен метален предмет, заровен в продължение на хилядолетия, може да ни помогне да разберем по-добре една от най-загадъчните цивилизации на древен Китай. Датирана отпреди приблизително 3000 години, находката от Сансиндуй е с форма на брадва и е изработена от желязо, вероятно с космически произход – металът може да е попаднал на Земята с метеорит.

Това откритие е специално, защото отваря нови страници както в изучаването на културата Сансиндуй, така и в историята на използването на желязо за създаване на ценни предмети още преди разпространението на технологиите за топене на желязо.

„Като най-старият метеоритен железен артефакт от бронзовата епоха, открит в югозападен Китай, той запълва важна празнина в металургичната история на региона и предоставя нови прозрения за ранната употреба на желязо както на местно, така и на глобално ниво“, казва екип от изследователи, ръководен от археолога Хайчао Ли от университета в Съчуан.

Какво е известно за Сансиндуй?

Сансиндуй е един от ключовите археологически обекти в югозападен Китай, съществувал приблизително от 2800 до 600 г. пр.н.е. Върхът на развитието на тази култура е по време на династията Шан (около 1600 до 1050 г. пр.н.е.), както се вижда от отличителни художествени находки и развити ритуални традиции.

Сред археологическите обекти, така наречените „жертвени ями“ заемат специално място. Осем от тях са открити и именно от тях изследователите са открили приблизително 17 000 уникални предмета – от бронзови маски и фигурки до предмети от слонова кост и нефрит.

Въпреки че точното предназначение на тези ями остава неизвестно, наличието на пепел, дървени въглища и следи от огън върху някои от артефактите показва евентуалното им използване за ритуални жертвоприношения.

Независимо от функцията им, тези находки предоставят по-задълбочено разбиране на естетическите предпочитания и материалните ценности на културата Сансиндуй.

Оръжия, направени от метеорити

В същото време, една от ямите е донесла откритие, което е значително различно от останалите артефакти.

„Сред многобройните артефакти, открити в Сансиндуй, в яма № 7 е открит необичаен железен предмет (K7QW-TIE-1). Този артефакт е намерен вертикално вграден в долната част на южната част на източната стена. Той има удължена форма, наподобяваща инструмент или оръжие с форма на брадва“, пишат изследователите.

Обектът е с дължина приблизително 20 см и ширина 5-8 см. Поради повреденото му състояние, учените го извадили заедно с малко почва за по-нататъшен лабораторен анализ.

Въз основа на датирането на съпътстващите находки, артефактът датира от династията Шан - време, когато технологиите за топене на желязо все още не са били широко разпространени в Китай. Анализът разкри, че той е съставен от над 90% желязо, 7,41% никел и други примеси.

Според изследователите, постигането на такъв състав, използвайки технологията от онова време, би било практически невъзможно.

През бронзовата епоха бронзът остава основният материал, произвеждан чрез топене на мед с калай и други метали. Именно от този метал са се изработвали инструменти, оръжия и бижута. Широкото използване на желязо в Китай започва едва около 800 г. пр.н.е., когато се появяват технологии, способни да произвеждат необходимите високи температури за неговото топене.

Следователно, употребата на желязо през този период е била рядка, макар и не уникална. В различни части на света, включително Китай, са открити изолирани предмети, изработени от метеоритно желязо – материал с извънземен произход.

