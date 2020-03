В търсене на причините: Унищожаването на природата ли е виновно за появата на COVID 19?

Нарастваща заплаха

"Ние нахлуваме в тропически гори и други диви пейзажи, които приютяват толкова много видове животни и растения - и в рамките на тези същества, толкова неизвестни вируси", написа скоро в The New York Times Дейвид Куамън (Spillover: Animal Infections and The Next Pandemic),"Изсичаме дърветата; убиваме животните или ги поставяме в клетки и ги изпращаме на пазари. Ние нарушаваме екосистемите и разклащаме вируси, отпуснати от естествените им гостоприемници. Когато това се случи, те се нуждаят от новo обиталище (host). Често това сме ние (хората)." Изследванията показват , че огнищата на болести, пренасяни от животни и други инфекциозни заболявания като Ебола, SARS, птичи грип и сега Covid-19, причинени от нов коронавирус, нарастват. Патогените преминават от животни към хора и много от тях са в състояние бързо да се разпространят на нови места. Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) изчисляват, че. Някои болести, като бяс и чума, произлизат от животни преди векове. Други, за който се смята, че се предава от прилепи, все още са рядкост. Няколко като Covid-19, който се появи миналата година в Ухан, Китай и Мерс, който е свързан с камили в Близкия изток , са нови за хората и се разпространяват в световен мащаб. Други заболявания, които са преминали в хората , включват треска Ласа , която за първи път е идентифицирана през 1969 г. в Нигерия; Нипа от Малайзия; и SARS от Китай, които убиха над 700 души и пътуваха в 30 страни през 2002–03. Някои от тях, като вируса Зика и Западен Нил, който се появи в Африка, са мутирали и се установяват на други континенти . Кейт Джоунс, председател на екологията и биологичното разнообразие в UCL, нарича възникващите инфекциозни заболявания, причинени от животни, "нарастваща и много значителна заплаха за глобалното здраве, сигурност и икономики".През 2008 г. Джоунс и екип от изследователи идентифицираха 335 заболявания , възникнали между 1960 и 2004 г., най-малко 60% от които идват от животни. Според Джоунс все по-често тези произлизащи от животни болести са свързани с промените в околната среда и поведението на човека. Прекъсването на девствените гори, задвижвани от дърводобив, минни работи, изграждане на пътища през отдалечени места , бърза урбанизация и нарастване на популацията привежда хората в по-близък контакт с животински видове, които те никога не са били близо досега. В резултат на това. Има толкова много повече от нас, във всяка среда. Навлизаме в до голяма степен необезпокоявани места и се излагаме все повече и повече. Ние създаваме местообитания, където вирусите се предават по-лесно и тогава се изненадваме, че имаме нови."Кейт Джоунс проучва как промените в използването на земята допринасят за риска. "Ние изследваме как видовете в разрушени местообитания носят повече вируси, които могат да заразят хората", казва тя. "По-опростените системи получават усилващ ефект.." "Има безброй патогени, които продължават да се развиват, които в даден момент могат да представляват заплаха за хората“, казва Ерик Февре, председател на ветеринарно-инфекциозните заболявания в Института по заразни болести и глобално здраве на университета в Ливърпул . "Риск [от патогени, прескачащи от животни към хора], винаги е имало." Разликата между сега и преди няколко десетилетия, казва Февре, е, че болестите вероятно ще изникнат както в градска, така и в естествена среда. "Създадохме гъсто опаковани популации, където редом с нас са прилепи и гризачи и птици, домашни любимци и други живи същества. Това създава интензивно взаимодействие и възможности нещата да преминават от видове към видове ", казва той."Патогените не зачитат видовите граници", казва екологът по болести Томас Гилеспи, доцент в Катедрата по екологични науки на университета "Емори“ ", който изучава как свиването на естествените местообитания и променящото се поведение допринасят за риска от преливане на болести от животни към хора."Изобщо не съм изненадан от коронавирусната епидемия", казва той. "Повечето патогени тепърва ще се откриват. Ние сме на самия връх на айсберга."Хората, казва Гилеспи, създават условия за разпространение на болести, като. "Очакваме напълно пристигането на пандемичен грип; можем да очакваме мащабни човешки смъртни случаи; можем да очакваме други патогени с други въздействия. Болест като Ебола не се разпространява лесно. Но нещо със смъртност от ебола, разпространено от шарка срещу морбили, би било катастрофално", казва Гилеспи. Дивата природа , казва той. "Големите промени в ландшафта причиняват животните да губят местообитания, което означава, че видовете стават препълнени заедно и също така влизат в по-голям контакт с хората. Видовете, които оцеляват от промените, сега се движат и смесват с различни животни и хора." Гилеспи вижда това в САЩ, където предградията фрагментират гори и повишават риска хората да се заразят с лаймска болест . "Промяната на екосистемата влияе на сложния цикъл на патогена на Лайм. Хората, които живеят наблизо, са по-склонни да бъдат ухапани от кърлеж, пренасящ бактерии Лайм", казва той. Въпреки това изследванията върху здравето на хората рядко разглеждат околните природни екосистеми, казва Ричард Остфелд, изтъкнат старши учен от Института за изследвания на екосистемите в Кари в Милбрук, Ню Йорк. Той и други развиват зараждащата се дисциплина на планетарното здраве, която разглежда връзките между здравето на човека и екосистемата. "Има недоразумение сред учените и обществеността, че. Грешка е Природата заплашва, вярно е, но истинските щети нанасят човешките дейности. Рисковете за здравето в естествена среда могат да се влошат много, когато се намесваме в него" , казва той.Остфелд посочва, които са силно свързани с прякото и косвено разпространение на зоонозните заболявания. "Гризачите и някои прилепи процъфтяват, когато нарушаваме естествените местообитания. Най-вероятно е те да насърчават предаването [на патогените]. Колкото повече нарушаваме горите и местообитанията, толкова по-голяма е опасността," казва той.Фелисия Кийзинг, професор по биология в колежа Бард, Ню Йорк, проучва как промените в околната среда влияят на вероятността хората да бъдат изложени на инфекциозни заболявания. "Когато ерозираме биоразнообразието, виждаме разпространение на вида, който най-вероятно ще предава нови болести на нас, но има и, че същите тези видове са най-добрите домакини за съществуващи болести“, пише в имейл до нестопанската организация Ensia медия, която съобщава за нашата променяща се планета.Учени от Китайската академия на науките доказаха, че пазарът в Ухан е заразен, но не е начало на епидемията от COVID 19, цитира ги "24 часа". Те са изучили геномните данни на стотици проби, събрани в 12 държави на четири континента. И заключението е, че разпространението е по минимум три маршрута. Но ", а ниската хигиена на мястото е способствала за бързото разпростанение. Началото на заразата е било още през ноември или декември, а попадането на вируса на пазара е ускорило процеса. Учените обявяват и три възможни източника в провинция Гуандун, два - в Чунцин и един - в Тайван.Учени, които търсят причините за заразите твърдят, че вирусите и други патогени вероятно също ще се преместят от животни към хора на многото неформални пазари, които се появиха, за да осигурят прясно месо на бързорастящите градски популации по света. Тук животните се избиват, изсичат и продават на място. "Мокрият пазар" (който продава пресни продукти и месо) в Ухан, смятан от китайското правителство за отправна точка на настоящата пандемия Covid-19, беше известен с продажбата на много диви животни, включително живи вълчи кученца, саламандри и др. крокодили, скорпиони, плъхове, катерици, лисици, цивети и костенурки.Също така градските пазари в западна и централна Африка продават маймуни, прилепи, плъхове и десетки видове птици, бозайници, насекоми и гризачи, заклани и продавани близо до открити сметища за отпадъци и без дренаж. „Мокрите пазари правят перфектна буря за пренасяне на патогени между видовете“, казва Гилеспи. „Винаги, когато имате нови взаимодействия с редица видове на едно място, независимо дали това е в естествена среда като гора или мокър пазар, можете да провеждате преливане.“ Пазарът на Ухан, заедно с други, които продават живи животни, беше затворен от китайските власти , а миналия месец Пекин забрани търговията и яденето на диви животни с изключение на риба и морски дарове. Скорошни проучвания показват, че вероятно този пазар не е първоизточник на заразата - защото е открит подщам на COVID-19, който изобщо не се е появявал на пазара, но се е превърнал в "усилвател". Но забраните на живи животни да се продават в градски райони или на неофициални пазари не са отговорът, твърдят някои учени. "Мокрият пазар в Лагос е прословут. Това е като ядрена бомба, която чака да се случи. Но не е честно да демонизирате места, които нямат хладилници. Тези традиционни пазари осигуряват голяма част от храната за Африка и Азия", казва Джоунс. "", казва Делия Грейс, старши епидемиолог и ветеринарен лекар от Международния институт за изследване на животновъдството със седалище в Найроби, Кения. Тя твърди, че забраните принуждават търговците под земята, където те могат да обръщат по-малко внимание на хигиената.Февре и колегата му Сесилия Таколи, главен изследовател в изследователската група за човешки селища в Международния институт за околна среда и развитие (IIED), твърдят в публикация в блог , че вместо да насочваме пръста си към мокрите пазари, трябва да разгледаме разрастващата се търговия с дива природа животни.", пишат те. "Мокрите пазари се считат за част от неформалната търговия с храни, която често се обвинява, че допринася за разпространението на болести. Но ... данните показват, че връзката между неформалните пазари и болестта не винаги е толкова ясна. "Джоунс казва, че промяната трябва да идва както от богатите, така и от бедните общества. Търсенето на дървесина, минерали и ресурси от глобалния север води до влошени ландшафти и екологични смущения, които водят до болести, казва тя. ", да намерим слабите места и да засилим предоставянето на здравни грижи в развиващите се страни. В противен случай можем да очакваме повече от същото", добавя тя. "Рисковете вече са по-големи. Те винаги са били там от поколения. Ние трябва да подходим различно към този риск сега", казва Брайън Бърд, изследовател-вирусолог в Калифорнийския университет, Университетската медицина в Дейвис, един здравен институт, където ръководи дейностите по наблюдение на ебола в Сиера Леоне и на други места. "Сега сме в епоха на хронична спешна ситуация", казва Бърд. "Болестите са по-склонни да пътуват по-далеч и по-бързо от преди, което означава, че трябва да сме по-бързи в отговорите си. Нуждаем се от инвестиции, промяна в човешкото поведение и това означава, че трябва да слушаме хората на ниво "общност."Бърд казва, че получаването на съобщението за патогени и болести на ловците, дърводобивачите, търговците на пазара и потребителите е ключово. "Трябва да осъзнаем, че нещата са различни. Разбрах от работата си в Сиера Леоне със засегнати от ебола хора, че местните общности имат глад и желание да получават информация", казва той. "Те искат да знаят какво да правят. Те искат да учат."Февре и Таколи се застъпват за"Краткосрочните усилия са насочени към овладяване на разпространението на инфекцията", пишат те . "В по-дългосрочен план - като се има предвид, че новите инфекциозни заболявания вероятно ще продължат да се разпространяват бързо в градовете и в рамките на градовете - изисква" Първата линия на битката със заразите, казва Бърд, трябва да бъде подготвена. "Не можем да прогнозираме откъде ще дойде следващата пандемия, така че имаме нужда от планове за смекчаване и ограничаване, като вземем предвид най-лошите възможни сценарии", казва той.