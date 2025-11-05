Древна Гърция: Тъмните хроники (ВИДЕО)

Нова документална поредица разкрива мрачната страна на древните гърци

Нова петсериенна документална поредица – „Древна Гърция: тъмните хроники“ – поставя под въпрос идеализираната ни представа за класическия свят. Докато Древна Гърция обикновено се слави като люлка на демокрацията и западната цивилизация, тази поредица разкрива жестоката реалност, която се крие зад мраморната фасада. Тя предлага провокативен нов прочит на гръцката история, показвайки свят на човешки жертви, робство и безкрайни войни, които са оформили една от най-влиятелните култури в човешката история.

С премиера по Viasat History – четвъртък, 6 ноември, от 22:00 ч. - поредицата използва най-нови археологически открития и съдебно-научни методи, за да постави под съмнение утвърдени представи за древногръцкото общество. Една по-малко известна истина например е, че древните гърци са били народ, притежаващ роби – в Атина робите са съставлявали около една трета от населението.

Сред най-шокиращите находки са доказателства за човешко жертвоприношение на остров Крит, където археолози откриват вързана жертва с кама, положена върху тялото ѝ – ритуал, прекъснат от земетресение, което убива участниците по време на церемонията.

Трейлър за „Древна Гърция: тъмните хроники“ по Viasat History

Всеки епизод разглежда различна епоха и показва как насилието и потисничеството са били неразделна част от древногръцките постижения:

Епизод 1: „Легенди и кръв“ – представя доказателства за човешки жертвоприношения и природни бедствия в Гърция от бронзовата епоха, включително изригването на вулкана Санторини, което може да е вдъхновило мита за Атлантида.

– представя доказателства за човешки жертвоприношения и природни бедствия в Гърция от бронзовата епоха, включително изригването на вулкана Санторини, което може да е вдъхновило мита за Атлантида. Епизод 2: „Война и игри“ – разкрива жестоката реалност на Олимпийските игри, където спортисти загиват по време на състезания, а градовете водят непрестанни войни.

– разкрива жестоката реалност на Олимпийските игри, където спортисти загиват по време на състезания, а градовете водят непрестанни войни. Епизод 3: „Роби и демократи“ – показва тъмния парадокс на атинската демокрация, изградена върху робски труд. Епизодът ни отвежда в сребърните мини на Лаврион, където мнозина роби са живели и умирали в пълна тъмнина.

– показва тъмния парадокс на атинската демокрация, изградена върху робски труд. Епизодът ни отвежда в сребърните мини на Лаврион, където мнозина роби са живели и умирали в пълна тъмнина. Епизод 4: „Братска война“ – проследява разрушителната Пелопонеска война, която унищожава класическа Гърция. Представени са доказателства за първия в света „огнехвъргач“ – използван при Делий през 424 г. пр.н.е., както и масови гробове в Сиракуза, където загиват 7000 атински пленници.

– проследява разрушителната Пелопонеска война, която унищожава класическа Гърция. Представени са доказателства за първия в света „огнехвъргач“ – използван при Делий през 424 г. пр.н.е., както и масови гробове в Сиракуза, където загиват 7000 атински пленници. Епизод 5: „Александър Велики“ – преосмисля историята на най-прочутия завоевател, като поставя въпроса за участието му в убийството на баща му и проследява как се превръща от освободител в тиранин.

„Историята на Древна Гърция е история на хаоса,“ заключава д-р Самюъл Гартланд. „Това е история на безброй общности, всяка от които иска да върви по свой път – постоянно разделени, в конфликт и съперничество.“

Д-р Лойд Луелин-Джоунс добавя мрачен контекст за положението на жените в класическа Атина: „Те нямали никакви законови права. Нямали право дори върху собствените си деца... Сравнявал съм живота на жените в Атина с този на жените в Афганистан под управлението на талибаните.“

Проф. Зомер обобщава: „Не можеш да видиш светлината, без да разбереш тъмнината.“

„Древна Гърция: тъмните хроники“ е премиера по Viasat History в четвъртък, 6 ноември, от 22:00 ч., с повторение в неделя от 10:20 сутринта и от 22:00 вечерта.

