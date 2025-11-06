Най-старото известно пещерно изкуство НЕ е създадено от нашия вид

Способността да се създава изкуство често се смята за отличителен белег на нашия вид. Преди повече от век, на праисториците дори им е било трудно да повярват, че съвременните хора от горния палеолит (преди 45 000 и 12 000 години) са били способни на артистичен усет. Откритията на безспорно стари произведения на изкуството от пещерите и скалните убежища на Европа разсеяха съмненията им. Но какво да кажем за неандерталците; древна, сродна група на нашия вид с голям мозък? Сега знаем, че те също са били способни да създават изкуство.

Въпреки това, в момента всички доказателства за неандерталците не са фигуративни – те нямат изображения на животни, включително хора. Последната форма на изкуство е била може би изключителна за Homo sapiens. Вместо това, неандерталските примери се състоят от шаблони за ръце, направени чрез издухване на пигмент върху ръката, вдлъбнатини на пръсти – където пръстите са били притиснати към мека повърхност – и геометрични маркировки.

Неандерталците са обитавали Западна Евразия отпреди около 400 000 години до изчезването си преди около 40 000 години и често са били карикатуризирани като архетипни „пещерни хора“. Въпросите относно тяхната когнитивна и поведенческа изтънченост никога не са изчезнали напълно и дали са създавали изкуство е на преден план в този проблем.

Неандерталците създавали ли са изкуство

Въпреки факта, че знаем, че неандерталците са били способни да произвеждат бижута и да използват цветни пигменти, има много възражения срещу идеята, че са изследвали дълбоки пещери и са оставяли изкуство по стените. Но последните изследвания потвърдиха без съмнение, че са го правили. В три испански пещери – Ла Пасиега в Кантабрия, Малтравиесо в Естремадура и Ардалес в Малага, неандерталците са създавали линейни знаци, геометрични форми, шаблони за ръце и отпечатъци от ръце, използвайки пигменти.

В пещерата Ла Рош Котар в долината на Лоара, Франция, неандерталците са оставили разнообразни линии и форми в набраздявания от пръсти (линиите, които пръстите оставят върху мека повърхност). А дълбоко в пещерата Брюникел, югозападна Франция, те са отчупили сталактити на секции с подобна дължина и са построили от тях голяма овална стена, като са палили огньове върху нея. Това не е било подслон, а нещо по-странно и ако е било построено в галерия за модерно изкуство, несъмнено бихме предположили, че е инсталационно изкуство.

Отпечатана ръка, снимки: Hoffman et al., Science, 2018

Какво затруднява датирането

Сега, когато имаме добре установени примери за неандерталско изкуство по стените на пещери във Франция и Испания, още открития са неизбежни. Работата обаче е трудна поради трудностите при установяване на възрастта на палеолитното пещерно изкуство. Всъщност, то често е обект на оживени дебати сред специалистите. Схемите за относително датиране, базирани на стила и темите на пещерното изкуство и сравненията на предмети, открити от датирани археологически нива, се оказаха полезни, но имат своите ограничения.

За да се получат реални възрасти, е необходимо поне едно от три условия. Първото е наличието на пигмент от въглен, който може да бъде датиран с помощта на радиовъглеродния метод. Това ще установи точно кога е създаден въгленът (когато дървесината му е умряла). Черните пигменти обаче често са от минерали (манган) и следователно голямо количество черно оцветено пещерно изкуство просто не може да се датира.

Друг проблем е, че производството на въглищата може или не може да е на същата възраст като датата, на която е бил използван като пигмент. Може да вземете 30 000-годишен въглен от пода на пещера и да напишете „Пол беше тук“ на стената на пещерата. Радиовъглеродната датировка няма да отразява кога всъщност са направени вашите графити.

Второ условие е наличието на калцитни наливни камъни (сталактити и сталагмити), които са се образували върху изкуството. Ако те демонстративно са израснали върху произведение на изкуството, тогава те трябва да са по-млади от него.

Метод за датиране, основан на разпадането на уран в изотоп – специфична форма – на елемента торий, може да се използва, за да се установи точно кога са се образували наливните камъни, което води до минимална възраст за изкуството отдолу.

Дори пламенните скептици трябва да се съгласят, че тези данни недвусмислено разкриват артистични дейности в дълбоки пещери, които могат да бъдат създадени само от неандерталци. Изкуството би могло да представлява неандерталски индивиди, осъзнаващи по-добре собствената си роля в света. То може да представлява първото доказателство за ангажираност с въображаем свят. Предстоящите години несъмнено ще разкрият още повече теми за дебат.

Автор: Пол Петит, професор в катедрата по археология, университет Дърам