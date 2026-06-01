Целият свят ще го усети: Огромни маси топла вода са се изместили в Тихия океан

Сателити на НАСА са засекли мащабен поток от топла вода в Тихия океан, което може да показва образуването на климатично събитие Ел Ниньо през 2026 г. Според Phys.org, топлата вода се движи на изток през екваториалния океан и вече е достигнала бреговете на Южна Америка.

Изместването на огромни маси топла вода в Тихия океан

Учените поясняват, че това са така наречените вълни на Келвин – масивни течения от топла вода, които обикновено се появяват няколко месеца преди началото на Ел Ниньо. Те се наблюдават от спътника Sentinel-6 Michael Freilich, проект на НАСА и Европейската космическа агенция. Сателитът измерва нивата на океанската повърхност на всеки 10 дни, което му позволява да открива дори най-малките промени в температурата на водата.

Прочетете също: Тектонична плоча се разпада в дълбините на Тихия океан: Какво ще се случи?

НАСА обяснява, че по-топлата вода се разширява, което води до покачване на морското равнище. Ето как учените откриха огромно натрупване на топла вода край бреговете на Южна Америка. Според сателитни данни, морското равнище край Перу е било с повече от 15 сантиметра над дългосрочната норма в средата на май.

Авторите на публикацията отбелязват, че вълните на Келвин се образуват след краткотрайна промяна в моделите на вятъра над западната екваториална част на Тихи океан. Когато обичайните източни ветрове отслабнат или бъдат заменени от западни, топлата вода се натрупва в западната част на океана и след това постепенно се придвижва към бреговете на Южна Америка.

НАСА отбелязва, че появата на няколко такива вълни в продължение на няколко месеца и натрупването на топла вода край бреговете на Колумбия, Еквадор и Перу обикновено водят до развитието на Ел Ниньо.

Джош Уилис, изследовател на морското равнище в Лабораторията за реактивно движение на НАСА, заяви, че настоящият процес все още е донякъде зад суперсилните Ел Ниньо от 1997 и 2015 г., но ситуацията се променя бързо.

НАСА обясни също, че феноменът Ел Ниньо може значително да повлияе на времето в световен мащаб. Затоплянето на океанската повърхност в централната и източната част на Тихия океан променя атмосферните потоци и пътищата на бурите. Това може да доведе до обилни валежи и наводнения в някои региони, докато в други се наблюдават горещи вълни и суши.

Както посочват авторите на статията, умерените Ел Ниньо през последните години са засегнали предимно тропическите райони на Тихия океан. Силни събития като Ел Ниньо от 2015–2016 г. обаче са причинили широко разпространени суши в Африка и катастрофални наводнения в Калифорния.

Северин Фурние, заместник-учен по проекта Sentinel-6, отбеляза, че всеки цикъл на Ел Ниньо има свои собствени характеристики. Според изследователя „те почти винаги правят годината по-гореща и причиняват големи промени във валежите в различни части на света“.

НАСА подчертава, че Ел Ниньо обикновено достига своя връх между ноември и януари, така че пълният обхват на неговото въздействие ще стане ясен едва в края на годината.

Прочетете също: Супер Ел Ниньо, който уби 50 милиона души през XIX век, може да се завърне тази година

Според Световната метеорологична организация вероятността от явлението Ел Ниньо е висока, а климатичните модели показват неговото засилване през цялата година. Признаци на жега и суша вече се наблюдават в Австралия и Индия.

„Последният път, когато видяхме подобни сигнали, беше по време на силното Ел Ниньо през 2015-2016 г.“, казва Крис Хайд, метеоролог в швейцарската компания за анализ на времето Meteomatics.

В Азия се очаква по-горещо и сухо време, което може да повлияе негативно на селското стопанство. Междувременно се прогнозират увеличени валежи за Северна и Южна Америка.

Японското метеорологично бюро съобщава за 70% вероятност за възникване на Ел Ниньо през лятото в северното полукълбо, докато индийските метеорологични служби предупреждават, че сезонът на мусоните в южноазиатската страна може да е под средното ниво за първи път от три години.

Учени: Най-силното явление Ел Ниньо от десетилетие ще промени времето по света тази година