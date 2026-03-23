Учени откриха един от най-големите корали в света, който е на над 2000 години

На Марианските острови изследователи откриха една от най-големите коралови колонии в света, която може да е на повече от 2000 години. Това е масивен каменист корал от вида Porites, който преди е бил познат само на местните жители. Това съобщава изданието Iflscience.

Един от най-големите корали в света

Откритието е направено от експерти от Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) по време на изпълнението на „Националната програма за мониторинг на кораловите рифове 2025“. Според изследователите мащабът на колонията е затруднил точното ѝ измерване по време на гмуркания, по-специално от съображения за безопасност.

Предварителните оценки показват, че коралът е с площ от около 1347 квадратни метра. Горната част на колонията е широка над 31 метра, докато долната част е около 62 метра, почти два пъти по-широка. Тези размери го правят най-големият член на рода Porites, регистриран някога.

Учените също предполагат, че този корал може да е един от най-старите в света. Тъй като такива корали растат средно с един сантиметър годишно, възрастта на колонията се оценява на повече от 2050 години. Точното датиране е трудно да се определи, тъй като този вид не образува ясни годишни слоеве, както другите корали.

Гигантската колония се намира в Националния морски паметник „Марианската падина“ – вулканична калдера. Районът е идентифициран като естествен източник на въглероден диоксид, който може да увеличи киселинността на водата. Такива условия позволяват на изследователите да оценят въздействието на окисляването на океана върху морските екосистеми.

„Удивително е да се видят и двете крайности – устойчив и процъфтяващ мегакорал и мъртва зона близо до източници на въглероден диоксид – в един и същ район. Мауг е наистина специално място“, каза Хана Баркли, главен учен в Националната програма за мониторинг на кораловите рифове на NOAA.

Междувременно, друга гигантска коралова колония, Pavona clavus, наскоро беше регистрирана край бреговете на Австралия. Смята се, че е дълга около 111 метра и покрива площ от почти 4000 квадратни метра, надвишавайки коралите от Марианските острови.

