Димитър Вучев: Да си кажем честно - 20 евро помощ за гориво е популизъм (ВИДЕО)

Позитивното в мярката на държавата за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата е, че тази мярка няма да бъде приложена на калпак. Все пак има конкретна група от хора, с конкретен индикатор. Това е добрата част. От друга страна, някой разполага с личен автомобил, има автомобил на лизинг, какъв ще бъде ефектът от тези 20 евро - да си го кажем честно?!

Това заяви в предаването "Студио Actualno" икономистът Димитър Вучев, който е и общински съветник в Столичния общински съвет, коментирайки мерките на държавата срещу скъпите горива.

По думите му става дума за предизборен популизъм, а реално това не е удачно. Много по удачен подход в такава ситуация е да се намали данъчната тежест или за някакъв период от време да се намали акцизът на горивата. Даване на конкретна сума на хора, да бъдем честни, дори да са на минимална работна заплата, колко точно ще промени животът им тази мярка, попита риторично Вучев.

Според него тази мярка няма как да облекчи цените, тъй като те се формират по различен начин. Вучев посочи, че по-големият проблем е какво ще стане с бизнеса, тъй като хората могат да намерят различни алтернативи.

Вучев каза, че включително с 20-процентно покачване на петрола, това не е нещо, което да срине нашата икономика, но всичко това зависи изключително много от продължителността на конфликта в Близкия изток.

Какви са проблемите на София и къде се търсят решения - целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.