"МВнР спешно да привика Митрофанова": Мирчев пита защо Радев не казва откъде идва атаката в Черно море

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев разкритикува премиера Румен Радев, че не е казал откъде идва атаката в Черно море и в тази връзка призова МВнР да привика за обяснение руския посланик Елеонора Митрофанова така, както е направило с посланика на Украйна за един дрон-примамка без взрив. Призивът си Мирчев отправи през социалната мрежа непосредствено след брифинга на властта за атаката в икономическата зона на България в Черно море.

Мълчи за руски, но говори високо за украинските дронове

"Два кораба са поразени от дронове в българската икономическа зона в Черно море. А в изявлението си премиерът избягва да назове откъде идва атаката, както и това, че единият кораб е бил натоварен в Украйна и е пътувал на юг.

Защо? Когато през август украински дрон-примамка падна край Кардам, тонът беше драматичен: Съвет по сигурността, сериозни физиономии, предупреждения за заплахата за българското въздушно пространство, наличие на взрив (който след това не се потвърди). Днес, когато има информация, че дроновете, ударили корабите, са руски - внезапно източникът на атаката изчезва от изявлението му", коментира Мирчев.

Според него обаче - когато дронът е украински - Радев говори високо.

"Когато има данни, че дроновете са руски - говори за „инцидент“ и нито дума за атакуващата страна", пише още Мирчев.

Реакцията на държавата

Според него е притеснителна е и скоростта на реакцията на България.

"Руската атака върху корабите е в 3 сутринта, а България изпраща самолет СУ-25 8 часа по-късно, след 11:00 часа", смята още Мирчев. ОЩЕ: "Абсолютно недопустима атака": Радев заговори за риск от глобален конфликт и даде данни за оцелелите в Черно море