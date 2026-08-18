Зеленски сложи край на несигурността - номинира министър на отбраната

На 18 август украинският президент Володимир Зеленски официално номинира и.д. министър на отбраната Евген Хмара, бивш висш офицер от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), за военен министър с пълни правомощия. Държавният глава номинира и министъра на външните работи Андрий Сибиха, който изпълняваше длъжността временно от юлското правителствено преструктуриране, да поеме отново официално поста като титуляр, съобщиха днес украински депутати.

Решението за новия министър на отбраната беше следено с голям интерес, тъй като уволнението на бившия министър Михайло Федоров по време на хаотичното правителствено преструктуриране предизвика протести в цялата страна.

И двете номинации сега трябва да бъдат одобрени от парламента, който се върна от лятната си ваканция на 18 август.

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Украински представител потвърди пред Kyiv Independent, че Зеленски е номинирал Хмара и Сибиха, но отбеляза, че все още не е ясно кога ще се състои окончателното гласуване. Има данни, че това трябва да стане утре, на 19 август.

Протестиращи отново искат Федоров за министър

По-рано днес протестиращи се събраха отново близо до сградата на парламента, призовавайки за възстановяването на Федоров на поста му - ход, който президентът отказва да направи. Федоров беше считан за един от най-популярните членове на кабинета, хвален за реформите си и усилията си за разширяване на възможностите на Украйна в областта на дроновете.

Хмара е ветеран от СБУ, който преди това е командвал Центъра за специални операции „Алфа“ на агенцията, ръководейки украинската кампания от удари с дронове с голям обсег срещу Русия. Той също така ръководеше операцията по освобождаването на Змийския остров през 2022 г. и беше назначен за временно изпълняващ длъжността ръководител на агенцията през януари 2026 г., след като Васил Малюк подаде оставка.

Снимка: Михайло Федоров, Getty Images

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Зеленски по-рано заяви, че Хмара е придобил „богат и в много отношения безпрецедентен опит“ в провеждането на технологични удари, като добави, че отбраната на Украйна трябва да се съсредоточи върху развитието на способности за далечен обстрел – ключова област, на която Федоров наблягаше по време на мандата си.

Хмара има звание генерал-майор и никога не е заемал държавна длъжност преди назначаването за изпълняващ длъжността министър. Съгласно украинското законодателство военните офицери трябва официално да напуснат службата, преди да поемат министерския пост на постоянен принцип.

Макар Зеленски да отхвърли призивите за възстановяване на Федоров, в крайна сметка той се съгласи с искането на протестиращите да уволни главнокомандващия ген. Олександър Сирски, като го замени с генерал Михайло Драпатий, който е уважаван военен лидер. Предполагаемият конфликт между Сирски и Федоров беше основната причина, посочена от Зеленски за уволнението на последния.

Бъдещето на Федоров остава несигурно. На 21 юли президентът заяви, че е предложил на бившия министър „висока длъжност в правителството“, насочена към укрепването на технологичния сектор в Украйна. Според лице, близко до Зеленски, предложението е предвиждало или Федоров да бъде назначен за вицепремиер по въпросите на военните иновации, или да поеме ръководството на „Укроборонпром“ – държавния отбранителен конгломерат.

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Федоров отхвърли тези варианти, като ясно даде да се разбере, че иска да се върне единствено като министър на отбраната.